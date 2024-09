Diosdado Cabello ataca al Senado por reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela: “Está infiltrado por el narcoparamilitarismo”

“De cuándo acá (el Senado de Colombia) se cree CNE para decir aquí quién gana una elección. Ahora, cree que lo hacen ellos solos, por su iniciativa, no, se los manda a hacer el imperio nuevamente. ¿Saben por qué? Porque les tiene los dedos pisados a todos, todos sabemos que la mayoría de los que votaron eso están ligados al narcotráfico, al narcoparamilitarismo y si no lo hacen les pasan facturas. Aquí no. Estados Unidos no puede venir a imponernos nada porque somos libres, soberanos y decidimos ser libres”, manifestó.