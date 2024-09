¿Traición o coacción? Así es el escándalo por el supuesto pacto de Edmundo González con la dictadura de Nicolás Maduro

Cuando Edmundo González llegó, el domingo 8 de septiembre, a Madrid, muchos advirtieron que había algo en su supuesta fuga que no cuadraba del todo. El ex canciller Julio Londoño lo señaló de inmediato: Maduro estaba ganando a tres bandas. El dictador había logrado lo que quería: poner al presidente elegido legítimamente lejos de Venezuela, consolidar el robo de la elección a su favor y fracturar a la oposición, que había logrado el apoyo casi que universal de los países democráticos.

“Voy a poner un pedazo del inicio de la reunión y luego un pedazo del final para que ustedes vean cuál fue el clima en el que se sintió coaccionado el señor González Urrutia”, dijo Rodríguez en tono de burla. En las fotos se ve a González en el jardín de la casa del embajador de España tomando un whisky. “Si yo no estoy de acuerdo con algo, les digo: ‘No, mira, por favor, tal cosa’. Él estaba tranquilo con su whisky, escuchando”, agregó Rodríguez. “Tenemos además muchos minutos de grabación. Muchos. La próxima vez que me diga mentiroso o que yo lo coaccioné, piénselo dos veces”, amenazó.

Maduro se regocijó con esos audios. “Al final, me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué. Siento pena ajena por el pataruco (gallo que no sirve para pelea), al final resultó pataruco. Nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia. González Urrutia, nadie puede alegar su propia cobardía y su propia traición a sus seguidores en defensa propia”, dijo eufórico.