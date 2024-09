Republicanos y Demócratas se unen en Estados Unidos para condenar el régimen de Maduro

Los republicanos pidieron una pausa en las licencias petroleras y más presión al Gobierno venezolano, los demócratas lamentaron que la diplomacia no dé fruto, pero ambos coincidieron en plantar cara a la “dictadura” de Nicolás Maduro, en una sesión este viernes en el Congreso estadounidense.

Si no se publican las actas electorales, Estados Unidos tomaría acciones adicionales ante el gobierno del dictador de Venezuela

La oposición liderada por María Corina Machado asegura que Edmundo González Urrutia ganó las presidenciales. Washington le da la razón y presiona a Caracas, pero el gobierno chavista no da el brazo a torcer. Así las cosas, ¿qué se puede hacer?

“Si nosotros, la administración Biden y los republicanos no arreglamos este lío, vamos a tener otros 4 millones de venezolanos llamando a nuestra frontera sur mañana”, advirtió. Salazar conminó a Kevin Sullivan, otro alto cargo de la oficina del Departamento de Estado para América Latina, a dar explicaciones. ¿Por qué autorizaron las licencias y van a dar más?, le preguntó.

“Edmundo González no tuvo alternativa”. El embajador de Estados Unidos en Colombia advierte que hay una represión “brutal” en Venezuela

El demócrata Joaquín Castro se mostró favorable a las sanciones, pero estimó que Washington debe “establecerlas de una manera que ejerza suficiente presión sobre un gobierno para que haga lo correcto (...) y al mismo tiempo no devaste tanto una economía”. En su opinión, “Estados Unidos no es y no puede ser el actor principal”, sino que tiene que cooperar con sus “aliados” en la región.