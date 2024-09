Si no se publican las actas electorales, Estados Unidos tomaría acciones adicionales ante el gobierno del dictador de Venezuela

Estados Unidos tomará “decisiones adicionales” si el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, no publica las actas de los comicios, advirtió este viernes la Casa Blanca, un día después de imponer sanciones a 16 funcionarios “por fraude electoral”.

“Maduro tiene opciones y decisiones que solo él puede tomar” y “le hemos dejado muy claro” que lo primero que tiene que hacer “es publicar todos los datos electorales y los resultados” de las elecciones, afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro”, añadió en una rueda de prensa telefónica.

Lo esencial ahora es ver si Maduro “va a hacer o no lo correcto para los venezolanos. Él tiene que tomar esa decisión y si no lo hace tendremos que tomar algunas decisiones adicionales por nuestra cuenta”, dijo Kirby. El portavoz no especificó cuáles. El sector petrolero se libró el jueves de más sanciones, de modo que siguen vigentes las licencias concedidas a varias petroleras, como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, para operar en Venezuela.