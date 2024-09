Sigue la tensión entre el régimen de Maduro y el gobierno español. Se teme ruptura de relaciones diplomáticas

Las relaciones entre Madrid y Caracas están este viernes en la antesala de una ruptura después de que el gobierno venezolano llamó a consultas a su embajadora en la capital española, una decisión que el ejecutivo español se limitó a calificar de “soberana” y no quiso comentar.

“¡Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules y nos traemos a los nuestros de allá!”, clamó Rodríguez. El ejecutivo de Sánchez no reconoce la victoria que Maduro reivindica en los comicios, pero tampoco la de su rival, y ha insistido, en consonancia con la posición europea, en reclamar que se publiquen las actas electorales, que la oposición asegura que demuestran su victoria.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, no imitó las llamadas a consultas de su homólogo venezolano, y las calificó de decisiones soberanas. “Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consulta son decisiones soberanas de cada Estado y por lo tanto no hay nada que comentar”, dijo este viernes a la radio pública RNE.