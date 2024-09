Periodista Fernando del Rincón, de CNN, se despacha contra fiscal general de Venezuela en plena entrevista: “Lo que está haciendo es un atropello”

La entrevista tuvo lugar en el programa Conclusiones , que conduce el periodista y presentador mexicano Fernando del Rincón, quien no dudó en reprochar la falta de transparencia en las elecciones pasadas cuando el CNE, sin mostrar una sola prueba, declaró a Nicolás Maduro ganador de los comicios.

“Del lado del oficialismo no ha aparecido absolutamente nada, me encantaría que como Ministerio Público fiscal, y que tan puntual dice ser, pudiera mostrar, como le encanta mostrar videos en sus conferencias para exponer a aquellos disidentes de presuntos actos terroristas, que usted también presentara una de esas actas que dicen ser las del triunfo de Maduro y otra de las actas de la oposición, para que nos diga con pelos y señales dónde están las falsificaciones de cosa y cosa” , dijo el periodista.

“Lo cierto es que las actas del oficialismo del CNE y lo que se llevó al Tribunal Supremo de Justicia son fantasmas, hasta el día de hoy no han aparecido. Cuando ustedes presenten actas que demuestren que las de la oposición son apócrifas, entonces hablamos”, dijo Fernando del Rincón.

“Mientras sigan escondiendo actas aquí no puede haber ninguna comparación más que su dicho sobre la falsedad y, perdónenme, pero su dicho no es suficiente para la jurisprudencia, tiene que haber sustento, el sustento hoy aquí no existe más que el dicho de Tarek William Saab”, criticó el presentador del programa.