“Trump es la tormenta, pero Trump con Petro es la tormenta perfecta”: experto sobre lo que viene para Colombia

Andrés Otero: Me he tenido que volver agnóstico a las noticias, de lo contrario nunca terminaría una presentación. Es verdad que el presidente Trump lanza noticias cada segundo, pero lo que estamos viviendo hoy es o era previsible. Así como muchos me piden que los ayude a analizar al presidente Petro. Con los dos se vuelve una tarea prácticamente imposible o que requiere ser Ph. D. en Psiquiatría, y ni así. La lección para todos es que en el mundo de hoy a los políticos hay que creerles. Lo que dicen en campaña, lo terminan ejecutando. Viviendo en Miami, uno aprende a entender la trayectoria de la tormenta antes de que se convierta en huracán.