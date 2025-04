El papa Francisco imparte la bendición ‘Urbi et Orbi’ y desea “buena Pascua” desde el balcón de la basílica de San Pedro

El Papa Francisco salió este Domingo de Resurrección al balcón principal de la basílica de San Pedro para impartir la bendición ‘Urbi et Orbi’. “Hermanos y hermanas, buena Pascua”, afirmó el Pontífice que permaneció en silla de ruedas durante todo el acto.

“El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene el dominio, ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de este día. La Pascua es la fiesta de la vida”, aseguró.