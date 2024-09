Argentina exige a la Corte Penal Internacional la captura de Nicolás Maduro y otros “cabecillas del régimen venezolano”

Maduro muestra su admiración por Petro: lo califica como un hombre “honesto” y “del pueblo”, que no pertenece a la “oligarquía”

Contexto: Maduro muestra su admiración por Petro: lo califica como un hombre “honesto” y “del pueblo”, que no pertenece a la “oligarquía”

Este llamado de Argentina subraya la preocupación por la escalada de violencia y violaciones de derechos humanos en Venezuela. La nota oficial del Gobierno argentino argumenta que la evidencia recolectada en el marco de las investigaciones actuales de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, bajo el expediente denominado “Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I”, junto con los eventos ocurridos después de los comicios presidenciales del 28 de julio, constituyen fundamentos suficientes para considerar la emisión de órdenes de detención.