La inestabilidad del mercado por los aranceles también pone en riesgo los planes de los jubilados de EE. UU.

Las opciones que brinda el Seguro Social para no perder la jubilación en Estados Unidos

Impacto inmediato en los fondos de retiro

“Estoy simplemente atónita, y con tanto dinero en el mercado, solo podemos esperar tener suficiente tiempo para recuperarnos”, expresó Paula, una residente de Nueva Jersey de 68 años, quien se retiró hace tres años tras una carrera en el sector de salud ocupacional. Por temor a represalias debido a sus críticas al gobierno federal, pidió que su apellido no fuera revelado.

The Wall Street Journal señaló que los aranceles implementados por Trump son los más amplios e intensos en la historia reciente de Estados Unidos, e incluso podrían superar los impuestos comerciales establecidos en 1930 con la Ley Smoot-Hawley, una medida que, según historiadores, contribuyó a empeorar la Gran Depresión.

Desigualdad en el ahorro para el retiro

De acuerdo con una encuesta de AARP publicada en abril del año pasado y citada por CNBC, uno de cada cinco estadounidenses mayores de 50 años no cuenta con ahorros para su jubilación, y el 61% teme no disponer de fondos suficientes para sustentarse tras dejar de trabajar. Este panorama ha incrementado la inquietud entre quienes han sido afectados por la reciente caída del mercado. “Estamos viviendo con ansiedad por algo sobre lo que no tenemos control ni certeza. Solo podemos observar”, expresó Paula.