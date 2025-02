Las opciones que brinda el Seguro Social para no perder la jubilación en Estados Unidos

El Seguro Social constituye una base económica esencial para millones de jubilados en Estados Unidos. Sin embargo, acceder a sus beneficios no se limita únicamente al alcanzar la edad mínima de 62 años.

Seguro Social en Estados Unidos confirmó que eliminará las cuentas de los adultos mayores que no cumplan con este trámite

Si no se alcanzan los 40 créditos laborales requeridos, no será posible acceder a los beneficios de jubilación del Seguro Social. Incluso estando cerca (por ejemplo, con 39 créditos), la SSA no otorgará los beneficios. Por ello, es fundamental monitorear los ingresos y créditos acumulados mediante una cuenta en mySocialSecurity, disponible en el portal oficial de la Administración del Seguro Social.