Atención: Jorge Rodríguez presenta audios del encuentro con Edmundo González y Delcy Rodríguez tras la presunta negociación de su salida

“Hay un segundo documento que obra en mi poder, firmado por mí y firmado como recibido por EGU. No me obliguen a publicarlo, en ese documento pide por su bien y el de su familia”, advirtió Jorge Rodríguez durante la rueda de prensa.

Edmundo González ha sido requerido por la justicia venezolana en tres ocasiones, pero no ha asistido por las irregularidades presentes en el proceso judicial. | Foto: getty images

“No está en la agenda de Edmundo ir a proclamar un gobierno, cosas de esas no están en la agenda, lo ha dicho él (interlocutor) y el señor Edmundo estaba al lado a 80 o 90 centímetros de él, si yo no estoy de acuerdo con algo les digo: ‘No, mira, por favor, tal cosa’. Él estaba tranquilo con su whisky, escuchando” , aseguró.

En otro audio presentado después se puede escuchar lo que sería la voz de Edmundo González decir: “Lo que he hecho es un llamado a la paz, a la reconciliación, a la unidad de los venezolanos, la verdad es que todo ese ha sido mi discurso… sobre esa plataforma, es que yo me he montado”, a lo que Jorge Rodríguez responde: “A todos nos conviene que haya venezolanos para ayudar al diálogo para una resolución a los problemas por vías pacíficas, democráticas, constitucionales”.