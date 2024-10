Trump amenazó a Putin con atacar Moscú si invade Ucrania, según ‘The Wall Street Journal’

El expresidente Donald Trump habría amenazado al presidente ruso, Vladímir Putin, con “atacar el centro de Moscú” si invadía Ucrania, según ha revelado el diario The Wall Street Journal . Pese a la publicación, aún no hay información concreta de cuándo se produjeron estas declaraciones.

Incluso, el exmandatario amenazó con volar las cúpulas de la plaza Roja de Moscú. “Le dije: ‘Somos amigos. No quiero hacerlo, pero no tengo alternativa’. Respondió: ‘De ninguna manera’. Y le dije: ‘Sí’. Le dije: ‘Te voy a golpear tan fuerte que voy a volar esas putas cúpulas de encima de tu cabeza’”, relató.

| Foto: Getty Images via AFP

Donald Trump en su último evento en Pensilvania, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. | Foto: Getty Images via AFP

El director de The Washington Post , Bob Woodward, publicó parte de esta conversación entre Putin y Trump en su libro Guerra, citando fuentes cercanas al expresidente . Fuentes del entorno de Trump han confirmado al menos siete conversaciones con Putin desde que Trump salió de la Casa Blanca, en 2021.

“En Estados Unidos se están haciendo muchas declaraciones acaloradas, desde la emoción”, ha indicado, según recoge la televisión pública rusa RBC. Peskov ha subrayado además que el Kremlin no publica el contenido de conversaciones privadas.

“Seguimos prefiriendo una posición muy responsable y no hacer público el contenido de las conversaciones de los más altos niveles. Lamentablemente, hay varios líderes mundiales que no practican esta política y no respetan esta higiene de información. Bueno. En su conciencia queda”, argumentó.