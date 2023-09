Viral: una mujer angustiada suplica por regresar a su país, al observar la cantidad de personas que viven en India

La India, considerado como el país más poblado del mundo, según estimaciones de la ONU, desbancó a China durante el primer semestre, por lo que, con más de 1.4 mil millones de habitantes, este territorio de Asia del sur ha marcado un precedente en la historia poblacional de la humanidad.

Asimismo, India se caracteriza por reunir la modernidad cosmopolita en grandes centros urbanos como Bombay y Bangalore, pero sin trasgredir su milenario pasado cultural y religioso, por lo cual, este territorio es uno de los destinos turísticos más importantes de Asia. No obstante, no todo el mundo lo puede disfrutar de la misma manera.

En los últimos días, se ha viralizado un video de TikTok en donde una mujer europea está angustiada por la cantidad de personas que hay en India, por lo que, llorando y temblando, le pide a su pareja que regresen a casa.

India es el país más poblado en la actualidad, superando a China durante el semestre pasado. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En el videoclip, compartido por la cuenta @TheDominicanTvShow, se escucha al hombre intentando entender lo que la mujer quiere expresar:

“¡Mi amor!, Si es mucho para vos, yo compro el pasaje y mañana nos vamos”, le dice el hombre, de posible nacionalidad argentina, a la mujer, la cual se evidencia en un alto estado de estrés.

El hombre continúa intentando calmar a la mujer diciéndole: “Cuando te sientas más preparada, volvemos (a India), ya está”. Aun así, la mujer sigue en estado de shock, a lo que su pareja le pregunta qué siente en varias ocasiones, sin embargo, la mujer no puede siquiera hablar, por el estado en el que se encuentra.

El Taj Mahal es uno de los lugares más visitados de la India por extranjeros. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“¿Mucha gente? ¿Qué más te molestó, la gente, la calle, la comida, la mugre?”, seguía preguntándole el hombre a su pareja mientras la mujer tomaba fuerzas para responder. Finalmente, Lissana, como presuntamente se llama la mujer, le dice “De todo”, enfatizando que la salubridad de la India le ha parecido un tema muy chocante, dado el desaseo que la mujer presenció en las calles.

@thedominicantvshow Una joven Europea llora al viajar por primera ve a la india mateo lisana youtubers laindia india ansiedad panico malestar miedo mujer #viaje ♬ sonido original - The Dominican tv show

“Es que todavía no estoy lista”, dice la mujer llorando, infiriendo así que India no es un destino turístico para cualquier persona. Asimismo, Lissana le pide perdón a su pareja por su comportamiento, no obstante, el hombre, Mateo, le dice que él es quien debe pedirle perdón a ella, ya que la idea fue de él.

El hombre, mientras intenta disculparse por llevar a su mujer a India, le expresa: “tal vez porque soy latino, me crie de otra forma. No tengo miedo, siento que acá sí hay mucha gente, pero no siento el peligro”, sin embargo, sollozando, la mujer lo interrumpe y dice: “no siento peligro”.

El video finaliza con el hombre diciéndole a la mujer que tan pronto se sienta lista volverán a India, mientras Lissana le contesta que nunca le había pasado algo así en su viaje.

El apoyo en redes

El video, que suma más de 3.9 millones de vistas y cerca de 240 mil ‘me gusta’ ha causado todo tipo de reacciones en TikTok. Algunos comentarios aseguran que el choque cultural entre India y Europa es muy fuerte, por lo que es entendible la conducta de la mujer, asimismo, otros expresan que las personas deben ir mentalmente preparadas para viajar a esta nación.

Bombay es una de las ciudades más pobladas del mundo y uno de los centros urbanos más grandes del Océano Índico.