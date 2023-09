Daniel Sancho rompió el silencio y relató cómo asesinó al médico colombiano Edwin Arrieta: “traje la sierra y el machete”

En las grabaciones, que fueron registradas por la policía tailandesa, el hijo de Rodolfo Sancho confirmó que tuvo una fuerte discusión con el colombiano, puesto que, según él, quería terminar la relación que sostenían desde hace meses. Incluso, confesó que Edwin le había pedido tener relaciones sexuales y él no accedió.

“Yo le dije: ‘lo siento, esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más’. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. El se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió”, indicó inicialmente.