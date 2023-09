Millonaria, así es la suma que la familia del médico Edwin Arrieta pedirá como indemnización a padres de Daniel Sancho

Aunque Daniel Sancho admitió ante las autoridades tailandesas que asesinó y descuartizó a Arrieta, aún no ha empezado el juicio en su contra para que la justicia tailandesa resuelva si lo condenan a pena de muerte, tal y como lo pidió la Policía de ese país.

Lo cierto es que no hay precio para reparar el dolor que hoy invade a la familia de Edwin Arrieta. En entrevista con el programa Mañaneros de La 1, los familiares del médico colombiano se refirieron al caso que mantiene consternados a tres países e hizo un nuevo clamor de justicia. En principio, uno de sus propósitos y pedidos constantes es poder repatriar los restos de su ser querido para darle, cuanto antes, el último adiós.

Los papás del cirujano aseguraron estar “destrozados. Esto no tiene comparación con nada. Yo no duermo, no como. Solamente (estoy) pendiente de mi hijo”, dijo en dicho programa Marcela Arteaga, mamá de la víctima mortal. Para ella, así como para el resto de los allegados, la vida dio un giro de 180 grados desde hace un mes, cuando perdieron contacto con Arrieta.