Caso Edwin Arrieta: Rodolfo Sancho habla por primera vez del arresto de su hijo en Tailandia

Sancho padre arribó a tierras tailandesas el fin de semana pasado, en donde se ha visto asediado por la prensa local y extranjera para intentar que rompiera su silencio, además de confirmar si este episodio ha manchado su carrera como actor. No obstante, hace pocas horas el actor comentó que su hijo tiene un gran aprecio por el país (Tailandia) además de expresar sus condolencias a la familia de Edwin Arrieta .

Por otro lado, el actor tiene previsto visitar a su hijo en la cárcel de Koh Samui este miércoles para demostrar el apoyo familiar que no ha podido recibir el implicado dada la actividad mediática por la que ha pasado cada miembro de la familia Sancho. Asimismo, el artista enfatizó en que ha recibido el apoyo de miles de personas, cercanas y conocidas.

Condolencias a la familia de Edwin Arrieta

La familia de Arrieta se ha visto muy afectada por la muerte del cirujano, por lo que han insistido hasta el cansancio en que las autoridades tailandesas revisen el caso minuciosamente , además de exigir justicia por el asesinato de su pariente, enfatizando en que confían que este caso no se quede impune. Asimismo, han solicitado ayuda del Gobierno nacional para la repatriación del cuerpo.

Las declaraciones del implicado

Casi un mes después del hecho, el lunes pasado, el medio Y Ahora Soles reveló unos videos en donde Daniel Sancho habría confesado el homicidio en medio de grabaciones realizadas por la Policía tailandesa, expresando que cuando él se negó a tener relaciones sexuales con Arrieta. “Yo le dije: ‘Lo siento, esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más’. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. El se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió”.