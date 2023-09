Familia de Edwin Arrieta, el cirujano cordobés asesinado por Daniel Sancho Bronchalo, buscará indemnización por daños

Luis Romero, el abogado colaborador de la firma que representa a la familia del médico cirujano Edwin Arrieta asesinado en Tailandia, por el confeso español Daniel Sancho, entregó una reveladora entrevista en la que da luces de lo que sería de aquí en adelante el proceso contra el homicida, chef español, que asesinó y desmembró al colombiano.

De acuerdo con las declaraciones del especialista en leyes, la familia de médico irá ahora por una indemnización económica millonaria por los daños causados con la muerte de su hijo. Se trataría de mínimo de 500.000 euros, es decir, más de dos mil millones de pesos colombianos.

La reveladora cifra fue entregada por el jurista al portal jurídico Confilegal, en donde manifestó que, también hay una puerta abierta para que ese monto aumente, dependiendo de las autoridades de Tailandia.

“Ahí va a ser muy importante no solo lo que pida el ministerio fiscal tailandés, sino también la opinión de la familia”, dijo el abogado Luis Romero.

Asimismo reveló que la intención de la indemnización podría incluso beneficiar al agresor en medio del proceso judicial, pues le favorecería en la conmutación de la pena.

Daniel Sancho podría incluso beneficiarse en caso de acordar la indemnización | Foto: YOUTUBE

“A lo mejor a sus padres les interesa que se indemnice a la familia debidamente para que después les favorezca en la conmutación de la pena”, anotó Romero.

Daniel Sancho continúa siendo investigado por la Policía de Tailandia, luego de que el cuerpo del cirujano fuera hallado desmembrado el pasado 6 de agosto dentro de un contenedor de basura en la isla de Koh Pha Ngan, en ese país del Sudeste Asiático.

Daniel Sancho torturó a Edwin Arrieta por tres horas | Foto: AP/Policía Tailandia

Con el pasar de los días se han conocido nuevos detalles del crimen, y también en un programa llamado Y ahora Sonsoles se reveló los videos en los que Daniel Sancho confesó el homicidio. Asimismo, el chef español reconstruyó cómo mató al cirujano.

En las grabaciones, que fueron registradas por la policía tailandesa, el hijo de Rodolfo Sancho confirmó que tuvo una fuerte discusión con el colombiano, puesto que, según él, quería terminar la relación que sostenían desde hace meses. Incluso, confesó que Edwin le había pedido tener relaciones sexuales y él no accedió.

“Yo le dije: ‘lo siento, esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más’. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. El se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Él me agarró fuerte, por lo que yo lo cogí hacia mí y lo tiré, golpeándose en el cuello. En poco tiempo todo se llenó de sangre. Yo no me quedé ahí, creo que antes lo volví a golpear varias veces. Estuve caminando por la habitación durante dos horas”.

El médico asesinado, Edwin Arrieta Arteaga. | Foto: Tomada de la cuenta en Facebook: Edwin Arteaga

Sancho, de igual manera, relató en medio de la diligencia cómo desmembró el cuerpo del cirujano cordobés, puntualizando que primero lo lavó en la ducha con agua caliente para que la sangre no se coagulara.

Por su parte, la mamá de Edwin Arrieta exige justicia y asimismo en una entrevista con el programa Mañaneros de La 1, aseguraron estar “destrozados. Esto no tiene comparación con nada. Yo no duermo, no como. Solamente (estoy) pendiente de mi hijo”, dijo Marcela Arteaga, mamá de la víctima mortal.

Para ella, así como para el resto de los allegados, la vida dio un giro de 180 grados desde hace un mes, cuando perdieron contacto con Arrieta.

La mujer enfatizó que su prioridad ahora es poderle dar “cristiana sepultura”, siendo la única forma para recibir un poco de descanso, y aseguraron luchar hasta el final. “Voy a hacer todo lo que pueda. Lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son. (...) Mi hijo está muerto, los muertos se respetan”, añadió.