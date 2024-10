“Ya este año no hubo solución”: Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, sobre temas de costos de la energía en el Caribe

Desde el XV Encuentro Regional de Infraestructura, Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, se refirió a varios temas que aquejan no solo a su ciudad sino también a otras zonas del Caribe colombiano, como por ejemplo, el tema de los altos costos en la tarifa de energía. El mandatario sostuvo que tiene que claro que en este 2024, no hubo ningún tipo de solución que debe llegar, mayormente, del gobierno nacional.

“Ha sido ya desgastante, realmente desgastante, y no ha pasado nada. Nada, absolutamente nada. Sobre todo que se avecina ya el fin de año, fin de año, de reuniones familiares, de prendida de los arbolitos de Navidad, es decir, el costo de la energía, ¿Cómo será en diciembre y enero? Y no hubo solución, y ya este año no va a haber solución, porque entre otras cosas, parte de la solución está planteada como parte del articulado de la famosa ley de financiamiento”, dijo Turbay a varios periodistas.

El mandatario de los cartageneros insistió que el tema de la energía es tan complicado porque desde su competencia ha hecho hasta lo imposible para que pueda haber una solución de fondo, pero no han tenido el apoyo del gobierno de Gustavo Petro.

“Ese tema es un tema realmente calamitoso, es decir, el tema de la energía y los costos del servicio de energía para los hogares o para los comerciantes, es realmente una tragedia. Y ya ustedes conocen mi planteamiento, conocen mis posiciones, y ahora lo único que me ha tocado decir es que lo único que resuelve el problema para los que estamos a cargo de Afinia es un milagro”, agregó.

Al mismo tiempo dio a conocer que: “Ya hicimos todo, ya hicimos los debates, ya se identificaron los problemas, ya se sabe que la opción tarifaria, no tarifaria, las arandelas que se cuelgan, que no le cuelguen los costos de hurto de energía, en fin. Ha sido ya desgastante, realmente desgastante, y no ha pasado nada”.

Transformador en Arjona, Bolívar | Foto: Cortesía Afinia

Turbay fue consultado si veía viable una intervención de Afinia como ocurrió con al empresa comercializadora Air-e, pero este aseguró que no lo ve viable al esta ser una filial de las Empresas Públicas de Medellín.

“Yo no veo intervención de Afinia. Afortunadamente, Afinia es una empresa filial de EPM, y EPM, pues tiene la capacidad para mantener la distribución del sistema. Además, es generador también de energía, no tiene que comprar energía a nadie, él mismo la produce. Entonces, no tenemos esa angustia frente al distribuidor de energía. Lo único es que la tarifa sigue al alza”, añadió.

Los recibos de energía en el Caribe siguen al alza. | Foto: Cortesía.

Insistió una vez más que como alcalde de Cartagena se encuentra manos atadas ante semejante situación que aqueja a todos los estratos sociales.

“Es realmente triste, y inclusive, como te digo, no solo calamitoso, sino me entristece que no podamos hacer nada por nuestra gente. Es decir, manos atadas, manos abajo, dirían otros. No hay nada, no hemos podido hacer nada, y eso me frustra de gran manera”, finalizó.