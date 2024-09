“Toca esperar es un milagro, hemos hecho de todo”: Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, por los altos costos de Afinia en el Caribe

El tema de los costos en el servicio de energía en el Caribe colombiano sigue siendo complejo pese a las intervenciones que han realizado los mandatarios locales y departamentales con el fin de bajar el valor final de los consumos de las comunidades.

Este jueves 26 de septiembre, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, desde el Centro de Convenciones Puerta de Oro en el Congreso de Fenalco indicó que lo que está esperando que ocurra es un milagro porque ya no sabe que más hacer con el tema.

“Toca esperar es un milagro, es decir, ya no queda sino es un milagro, porque ya todo está dado. Quien tiene que tomar la decisión es el gobierno nacional, el Ministerio de Minas. La Creg y no lo ha hecho, y si no lo hace, el recibo seguirá llegando y seguirá subiendo, porque ya ustedes saben que si no se define por parte de la Creg la fórmula de venta de la energía por parte de los generadores, el distribuidor no te va a vender energía barata, porque la está comprando cara”, dijo Turbay.

“Esa es la palabra. Se lo negaron, hay 12 billones que están en desfinanciamiento. Y cuando a ti te dicen que la reforma tributaria que quiere impulsar el gobierno es la que incluye el alivio al costo de la energía, no hay nada que hacer. Porque sabemos que esa reforma tributaria no tiene ambiente, no va a pasar, no va a ser ley, entonces es milagro. Solo nos salva un milagro, es lo único que nos puede quedar”, expresó Turbay.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena. | Foto: Suministrada a Semana.

“EPM no solamente genera la energía, sino que también hace la transmisión y la distribución de la energía; en ese sentido, no va a haber opción de que la intervengan. El escenario que tenemos es el peor de los mundos. Todo está planteado, todo se ha estudiado, pero nada pasa. Los habitantes del Caribe siguen recibiendo los recibos de energía para pagar, porque el 40 % es algo que no se ha consumido”, finalizó.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y presidente de la junta directiva de EPM aseguró que el tema de la empresa Afinia es muy compleja y es el gobierno Petro quien debe mirar cómo resuelve el problema.

“El Gobierno nacional tiene que ayudar a buscar una salida real para el tema en la Costa para que no haya un apagón. Desde EPM, pese a las dificultades que se han tenido, seguimos prestando el servicio en los cinco departamentos de la Costa”, precisó.

Alcaldes tras finalizar panel en Congreso de Fenalco. | Foto: Suministrada a Semana.

Al mismo tiempo, indicó que a la empresa le ha tocado asumir costos de no pago del consumo y otras pérdidas que finalmente les toca las finanzas.