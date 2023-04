Marc Martel, quien dio voz a Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody, llega a Colombia

Marc Martel se imaginó muchas cosas menos que algún día viajaría al rededor del mundo gracias a Freddie Mercury. Nació en Montreal, Canadá, y en su adolescencia se desarrolló como músico de rock cristiano. A los 23 años fundó la banda Downhere y desde 2013 se lanzó como solista.

Desde joven, Marc deslumbró a muchos con las versiones que interpretaba de las canciones de la mítica banda británica Queen. Por eso, la prensa local y sus seguidores comenzaron a llamarlo ‘El heredero de Freddie Mercury’, no solo por su característica voz e interpretaciones, sino por la asombrosa impronta y calidad de showman que siempre demostró sobre los escenarios.

Fue tal su talento, que fue escogido por Roger Taylor y Brian May, integrantes de Queen, en persona, para darles voz a las canciones interpretadas por el gran Freddie Mercury en la multipremiada película de 2018, Bohemian Rhapsody.

Aquello fue un antes y un después en su vida. Actualmente, gira por el mundo interpretando los grandes éxitos de la banda británica y tiene un canal de YouTube.

El próximo 9 de mayo, la gira del espectáculo One vision of Queen feat Marc Martel, llegará al teatro Royal Center. Las entradas para este concierto están disponibles en Eticketablanca.

Martel habló con SEMANA sobre sus inicios, como descubrió que cantaba igual que el astro del rock y sobre su trayectoria artística.

Marc Martel llegará al país este 9 de mayo de mayo para cantar los clásicos de Queen. - Foto: Cortesía de Marc Martel

SEMANA: Marc, ¿es la primera vez que viene al país?, ¿qué sabía de Colombia antes?

Mar Martel (M.M.): Es mi primera vez en Colombia y no sé mucho sobre el país. He visto algunas cosas en las películas, pero la verdad será más bien una sorpresa para mí. Aunque siento que el público va a ser maravilloso, sobre todo si Colombia se parece a el resto de países de Sur y Centro América. Creo que va a ser una noche muy energética.

SEMANA: Antes de ser bautizado el heredero de Freddie Mercury, Marc Martel tenía una banda, ¿cuál es la historia de Downhere?

M.M.: Formamos la banda en Canadá en 1999, pero en 2001 nos mudamos a Estados Unidos. Por 13 o 14 años, más o menos, estuvimos activos y logramos sacar siete u ocho discos, lo que es bastante para una banda moderadamente exitosa. Creo que fue porque nos divertimos mucho y somos muy buenos amigos. Después, quise sacar mi propia música, salir en la radio y tener mi propio éxito, pero seguimos siendo amigos y mantenemos el contacto.

SEMANA: ¿Cómo descubre Marc Martel que puede cantar como Freddie Mercury?, ¿recuerda quién fue la primera persona que reconoció ese asombroso talento?

M.M.: Cada vez que cantaba mi propia música la gente me decía que mi voz sonaba como la de Mercury, pero nunca creí que esto fuera importante o especial hasta que audicioné para Queen Extravaganza. Aun así, creo que todo esto empezó gracias a mi bajista, Glenn, quien fue el que me introdujo a Queen.

Glenn me dijo que mi voz era parecida a la de Mercury, y que podía aprender mucho escuchándolo. Yo no sabía mucho de Queen en ese entonces, más allá de las canciones básicas como We Will Rock You, We Are de Champions o Bohemian Rhapsody. No crecí escuchándolos, ni me eran familiares; fue hasta que compré un álbum de sus mayores éxitos que me volví fan. Entonces, intenté usar mi voz como Mercury lo hacía, y a aprender de su genialidad.

SEMANA: ¿Cómo llegó a Bohemian Rhapsody, la película?

M.M.: Realmente nunca adicioné para la película. Cuando entré a Queen Extravaganza, que fue un tributo de Roger Taylor para Queen en 2011. Ahí se empezó a hablar de la posible película sobre Mercury; y Roger y Brian me dijeron que les encantaría contar con mi ayuda para las partes musicales. En 2016 finalmente recibí la llamada y tuve que viajar a Londres a grabar las canciones.

SEMANA: ¿Cuál es el reto más grande de interpretar a Mercury?

M.M.: Hablando de dificultad técnica podríamos decir que está en las canciones. Algunas como The Show Must Go On o Who Wants to Live Forever son difíciles, pero lo más retador y complicado es conservar mi identidad artística, cuando canto la música de alguien más.

SEMANA: ¿Cómo logra esto?

M.M.: No me visto como él. Podría ponerme la chaqueta amarilla icónica o un bigote. Usar ropa del estilo Mercury, pero nunca lo hago. Soy solo yo en el escenario, cuento mi historia y cómo llegué a Queen. Para imitarlo existen muchas bandas maravillosas que se dedican a hacerles tributo. Pero, me dedico a cantar sus canciones y a presentar una perspectiva diferente de ese tributo.

SEMANA: ¿Cuál es la canción de Queen que más le gusta cantar durante sus conciertos?

M.M.: Hay una razón por la que se considera a Bohemian Rhapsody como la canción de rock más grande de todos los tiempos, es maravillosa y creo que es mi favorita. Sin embargo, amo Somebody to Love, pues con ella adicioné para Roger Taylor en 2011, y de alguna forma fue la canción que lo inició todo. Pero, en realidad es difícil elegir una, sobre todo cuando cantas dos horas de grandes éxitos, todas son increíbles y es imposible tener favoritas.

SEMANA: ¿Cree que de alguna manera puede contribuir a extender el legado de Mercury?

M.M.: No creo que yo tenga la capacidad de extender un legado como el de Mercury. Él lo hizo todo solo, no necesita de alguien como yo para permanecer en el tiempo. Pero, puedo decir que amo hacer esto, llevar su música a lugares como Colombia, un país en el que nunca me imaginé poder tocar. Amo ver la emoción en los rostros de las personas cuando cantan sus canciones, viven su energía y experimentan el concierto. Creo que es en lo que puedo ayudar y me encanta.