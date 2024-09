La dolorosa confesión de Brian May, guitarrista de la mítica banda de rock Queen: “No quiero compasión”

El legendario guitarrista de la agrupación de rock británica Queen, Brian May, considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, reveló en las últimas horas que su salud ha estado delicada por cuenta de un derrame cerebral.

El derrame, ocurrido la semana pasada en su casa de Londres, lo dejó temporalmente incapaz de usar su brazo izquierdo y, por ende, tocar su amada guitarra y hacer sus acordes.

El músico de Don’t Stop Me Now, hoy de 77 años y fundador de una de las grandes bandas de la escena rockera británica, recurrió a las redes sociales este miércoles para contarles a sus seguidores en todo el mundo la noticia. May dijo que había dudas de que pudiera volver a tocar la guitarra después de su “pequeño contratiempo de salud”.

En su sentido relato a través de las redes sociales comentó: “Los médicos lo llamaron un derrame cerebral leve. Me asustó un poco, tengo que decirlo”.

May elogió a los médicos por su “atención fantástica” y agregó: “No quería decir nada en ese momento porque no quería que nadie me rodeara, ya sabes. Realmente no quiero compasión”.

Además de su habilidad para tocar la guitarra, Brian May es un compositor prolífico, un astrofísico y un defensor de los derechos de los animales.

May ha dejado una huella indeleble en la música, no solo con sus solos memorables y su distintivo sonido en la guitarra, sino también con su contribución a algunas de las canciones más icónicas de la banda. Una de estas canciones es It’s Late, una pieza menos conocida del sexto álbum de Queen, News of the World, que incluye éxitos mundiales como We Are the Champions y We Will Rock You.

Nacido el 19 de julio de 1947, May es considerado como uno de los guitarristas más importantes y originales de la música popular. En 2003 y 2011, la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 26 de su lista de los guitarristas más grandes de todos los tiempos.