Más de 17 horas duró el secuestro de un grupo de ciudadanos que terminaron en la mitad de un fallido intento de hurto a un camión de valores en un almacén Éxito del sur de Cartagena. Los delincuentes llegaron tarde al hurto, con armas de juguete y explosivos falsos; aun así mantuvieron como rehenes a más de 87 personas.

Éxito de Cartagena: fuerzas especiales rescatan a los secuestrados y logran someter a los asaltantes

En medio del secuestro, como se vio en las imágenes conocidas por SEMANA, los delincuentes optaron por consumir licor y embriagarse.

Los testigos y víctimas de este secuestro confirmaron a la Fiscalía que el cabecilla de la organización criminal se embriagó y hasta confesó cómo arrancó el plan criminal.

Los delincuentes hicieron exigencias para la liberación de los secuestrados: 7.000 millones de pesos en efectivo y camionetas blindadas para poder escapar. Las peticiones las hicieron a través de una carta, pero la comunicación la mantuvieron a través de chat, usando el celular de una víctima.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló las conversaciones que mantuvieron los delincuentes, usando el celular de la víctima, con las autoridades que buscaban una salida negociada a la toma de rehenes. La mujer secuestrada escribía lo que los delincuentes le indicaban y la negociadora les respondía:

Delincuente: Hola.

Hola. Negociadora: Hola.

Hola. Delincuente: ¿Le entregaste el celular a la Policía?

¿Le entregaste el celular a la Policía? Negociadora: Sí, señor, ya están hablando con el encargado.

Sí, señor, ya están hablando con el encargado. Delincuente: ¿Recibieron la carta?

¿Recibieron la carta? Negociadora: No, señor, ¿qué carta? Si quiere, pásemela por acá por la ventana.

No, señor, ¿qué carta? Si quiere, pásemela por acá por la ventana. Delincuente: Averigüe, ya se la envié.

Averigüe, ya se la envié. Negociadora: Sí, señor, guarde la calma, ya va una persona; arreglemos esto, por buena vía, tienen niños.

La preocupación de los delincuentes era que las autoridades recibieran la carta en la que plantearon las exigencias: los 7.000 millones de pesos y los vehículos de escape. La negociadora explicaba que aún no tenían esa carta y los secuestradores advertían que la enviaron con las primeras personas liberadas:

Delincuente: Ya la carta salió.

Ya la carta salió. Negociadora: ¿Con quién?, no la tenemos.

¿Con quién?, no la tenemos. Delincuente: Con las primeras personas que salieron, averigüe.

Con las primeras personas que salieron, averigüe. Negociadora: Estoy designada para llegar a acuerdos, a colaborarles a todos, tanto a ustedes como a las personas y a la Policía.

Estoy designada para llegar a acuerdos, a colaborarles a todos, tanto a ustedes como a las personas y a la Policía. Delincuente: La carta está afuera, búsquenla con sus policías.

La carta está afuera, búsquenla con sus policías. Negociadora: Ya les pidieron favor a los policías que se vayan de acá.

Ya les pidieron favor a los policías que se vayan de acá. Delincuente: Busquen a la primera persona que salió con la carta.

Los secuestradores insistieron, a través de los chats y con celular de una víctima, en las exigencias que hicieron en la carta. Advirtieron que escuchaban ruidos y eso pondría en peligro a los secuestrados, incluso preguntaron si las autoridades valoraban o no la vida de los rehenes:

Delincuente: ¿Cómo van con lo que solicitamos? La demora es de ustedes.

¿Cómo van con lo que solicitamos? La demora es de ustedes. Negociadora: Bueno, todo sigue en marcha, las tres personas.

Bueno, todo sigue en marcha, las tres personas. Delincuente: ¿Hay forma de que envíen otro teléfono? Ojo, que escucho pasos en el techo, no queremos interferencias.

¿Hay forma de que envíen otro teléfono? Ojo, que escucho pasos en el techo, no queremos interferencias. Negociadora: Ok, sí, señor, ya pregunto, no se preocupen.

Ok, sí, señor, ya pregunto, no se preocupen. Delincuente: ¿O no valoran las vidas de las personas que están acá dentro?

¿O no valoran las vidas de las personas que están acá dentro? Negociadora: Sí, señor, las valoramos mucho.

Sí, señor, las valoramos mucho. Delincuente: ¿Qué quieren, que se salga de control? Ojo con lo que hacen.

¿Qué quieren, que se salga de control? Ojo con lo que hacen. Negociadora: Sí, señor, es lo que menos queremos, ya coordino.

Las conversaciones fueron presentadas en la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento contra los dos capturados por el secuestro masivo en Cartagena. Ninguno aceptó su responsabilidad; incluso dijeron que eran rehenes. El lunes el juzgado definirá si los envían a la cárcel.