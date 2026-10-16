19 países árabes rechazaron la apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén: esta fue la declaración

Los cancilleres de Arabia Saudí, Catar, Jordania, Indonesia, Turquía, Argelia, Yibuti, Sudán, Somalia, Siria, Omán, Palestina, Kuwait, el Líbano, Libia, Egipto, Malasia, el Yemen y Pakistán criticaron al gobierno de Abelardo de la Espriella por la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén.

Tras Colombia, ¿cuáles son los otros nueve países que tienen su embajada en Jerusalén?

En un comunicado aseguraron que se trata de “un paso que contraviene las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y mina los esfuerzos” de cara a una paz “duradera” basada en dos Estados, israelí y palestino.

“Los ministros reafirman que cualquier medida o decisión tendente a alterar el estatus legal o histórico de la Jerusalén ocupada, o reconocerla como capital de Israel, es nula”, enfatizaron.

Los cancilleres de Israel y Colombia inauguran la embajada en Jerusalén Foto: X/@gidonsaar

Por ello, “llaman al gobierno colombiano a reconsiderar y revertir esta decisión”, que condenan “firmemente” y de manera “inequívoca”.

Estados Unidos fue el primero en trasladar su embajada desde Tel Aviv, en mayo de 2018, después de que el entonces presidente Donald Trump reconociera Jerusalén como capital de Israel en diciembre de 2017. A partir de ahí, nueve países más, incluido Colombia, han dado ese paso. Los otros son: Guatemala, Honduras, Paraguay, Kosovo, Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Nauru y Somalilandia.

El día de la inauguración, el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, aseguró que la lucha por el reconocimiento de Jerusalén como capital de su país había sido una prioridad de su gestión y que la decisión de Colombia representaba un logro muy importante.

“Jerusalén seguirá siendo la capital unificada de Israel”: canciller Sa’ar en la inauguración de la Embajada de Colombia

“Señor primer ministro, cuando usted me nombró ministro de Relaciones Exteriores, establecí como uno de mis principales objetivos la apertura y el traslado de embajadas a Jerusalén. Desde entonces, en tiempos de guerra, hemos duplicado el número de embajadas en la capital de Israel. Y esta mañana alcanzamos un hito importante: se inauguró la décima embajada en Jerusalén”, dijo.

Omar Bula y Gideon Sa'ar, cancilleres de Colombia e Israel Foto: GPO- Raffi Ben Hakun

El primer ministro Benjamin Netanyahu agradeció el giro que se está viviendo en América Latina, en el que la mayoría del continente tiene hoy gobiernos de derecha.

“Tengo que decirles que algo remarcable está pasando en Latinoamérica; todo está regresando, está regresando la buena amistad, la gran simpatía, la simpatía entre nuestra gente, una verdadera amistad que viene desde el corazón, viene de los valores”, dijo Netanyahu.

“El presidente Abelardo De La Espriella lo dijo y usted lo dijo, Omar, exactamente, es una herencia común, una herencia verdadera y cristiana, que empezó en esta ciudad, esta ciudad de los profetas, del rey de Israel, esta ciudad cristiana”, aseguró el primer ministro.

“La relación con Israel nunca debió romperse”: Omar Bula durante la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén

El canciller colombiano, Omar Bula, se refirió al hecho con emotividad. “Estoy casi llorando, para decirles la verdad, por esta ocasión de reanudar nuestra relación con Israel, que he dicho repetidamente que nunca debió haberse roto”, afirmó.

“En palabras del presidente de Colombia, que acaban de escuchar, Colombia es el mejor aliado de Israel, y creo que eso funciona en ambos sentidos. Podrán contar con Colombia”, concluyó.