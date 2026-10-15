MinInterior, Rodrigo Lara, asegura que el Gobierno se enfilará para dar con responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió este jueves, 15 de octubre, a los esfuerzos del Gobierno por dar con el paradero y los responsables del magnicidio contra el entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien recibió varios disparos mientras se encontraba en un evento de campaña en la localidad de Fontibón.

Durante una rueda de prensa, Lara aseguró que el Gobierno se enfilará para dar con los responsables del condenable hecho, que marcó al país el año pasado.

“La decisión del Gobierno es llegar hasta los responsables de ese execrable crimen que nos ha golpeado y nos ha conmovido tanto. Créame que todo el esfuerzo del Gobierno está en llegar a los responsables”, dijo Lara.

Durante las últimas horas, el caso del senador asesinado se ha movido en la opinión pública, pues María Claudia Tarazona, su esposa, aseguró que la orden salió del Congreso de la República y que el asesinato fue financiado desde Venezuela.