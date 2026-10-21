Gobernador de Arauca reveló nuevos detalles de la visita del presidente Abelardo De La Espriella: “Nuestro compromiso absoluto”

Se conocieron nuevos detalles de la agenda de trabajo regional que adelantó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella esta semana en el departamento de Arauca, donde lideró un consejo de seguridad y un encuentro del programa de Gobierno Milagro en las Regiones.

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, le hizo pedido en vivo al presidente Abelardo De La Espriella: “Estamos seguros”

Los dio a conocer el gobernador de Arauca, Renson Martínez, quien destacó la visita de De La Espriella a ese departamento del país, asegurando que fue fructífera y positiva la agenda de trabajo con el jefe de Estado.

“Estamos agradecidos con el señor presidente porque días antes yo le había solicitado que estuviera en nuestro departamento, que lo priorizara y así fue. El presidente priorizó al departamento de Arauca dentro de su agenda”, dijo el dirigente departamental.

Además anotó: “Coincidimos en esos compromisos, en esos retos que expresa el señor presidente de la República en el que hace énfasis especial en que debemos cada día trabajar más para eliminar cualquier práctica de corrupción alrededor de la ejecución de los recursos especialmente los recursos de regalías, nuestro compromiso absoluto desde el gobierno departamental así se lo expresamos al señor presidente, pero así lo hemos demostrado durante estos tres años de gobierno a través de una planeación seria, responsable, a través de una priorización adecuada de las inversiones y a través de una ejecución transparente y responsable de los recursos públicos de nuestro departamento para generar desarrollo alrededor de los diferentes sectores de inversión”.

“Especialmente alrededor de la educación superior alrededor de la salud alrededor de nuestras v En eso registramos la mayor parte de las inversiones de los recursos de regalías y hemos podido impactar positivamente a todos los siete municipios del departamento de Arauca”, recalcó Luz

Y frente a los acuerdos para Arauca, el gobernador manifestó: “Así mismo el presidente asumió unos compromisos de fortalecer nuestra Fuerza Pública en el departamento de Arauca con más hombres, con más soldados, pero de esta forma con mayor capacidad tecnológica para que de esta forma nuestra fuerza pública aumente la inteligencia. También se comprometió a fortalecer a nuestra Fiscalía Seccional de Arauca con hacer la gestión ante la Fiscalía General de la Nación para aumentar el número de fiscales locales, el número de fiscales que tenemos dentro de la dirección seccional, así como de los agentes de CTI para que se le dé mayor celeridad a todas las investigaciones que se adelantan en el departamento de Arauca por diferentes delitos”.

“También el presidente se comprometió a construir pronto una nueva base militar en el municipio de Puerto Rondón para de esa manera disminuir la acción delictiva y el terrorismo y sobre todo una ruta de narcotráfico que se está presentando alrededor de los límites con el departamento de Casanare sobre el río Casanare”, subrayó.

Y puso sobre la mesa: “Le dimos a conocer, por supuesto al señor presidente de la República, de todos los logros que hemos tenido en materia de seguridad durante la vigencia del año 2025 y también durante la vigencia del año 2026 a través de operaciones militares se han dado golpes contundentes a la estructura de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, asimismo a la estructura del ELN, el Frente de Guerra Oriental”.

“Ahora el compromiso de parte del se presidente es mantener y mejorar los resultados en materia de seguridad que se deben continuar dando en el departamento de Arauca. Hemos logrado reducir de manera significativa los homicidios en los últimos tres años en nuestro departamento. Asimismo hemos logrado reducir de forma significativa el secuestro en nuestro territorio”, recalcó.

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Finalmente, indicó: “Seguimos luchando para disminuir las acciones de los grupos armados de extorsión y de terrorismo que se han seguido presentando frecuentemente en nuestro territorio. Tenemos la confianza en que el Gobierno nacional a través del presidente de la República va a respaldar a nuestro departamento no sólo en materia de seguridad como él lo manifestó, sino también a través de la inversión social en vías a través de la inversión social en el sector agropecuario en el sector agroindustrial en el sector educativo y en el sector salud”.