Abelardo De La Espriella confirmó que fue dado de baja alias Resorte, cabecilla del ELN: “Que les quede claro”

Este miércoles, 21 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó detalles de una acción que adelantaron integrantes de la Fuerza Pública contra el grupo terrorista del ELN.

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Tras enfrentamientos con esa estructura criminal en Norte de Santander, fue dado de baja alias Resorte, señalado cabecilla del ELN.

“¡OTRO DURO GOLPE AL NARCOTERRORISMO EN NORTE DE SANTANDER! En la vereda Palo Colorado, municipio de Chinácota, tropas de nuestro Ejército Nacional, a través de la Segunda División, la Brigada 30 y el Gaula Militar, en coordinación con el Gaula de la Policía de Cúcuta, sostuvieron combates contra integrantes del grupo narcoterrorista ELN”, resaltó el mandatario colombiano.

Y agregó De La Espriella: “Fue dado de baja alias Resorte, identificado como Ricardo Trigos Peñaranda, cabecilla financiero del Frente de Guerra Urbano Nacional Reynaldo Ardila Gómez del ELN”.

“Este peligroso delincuente era responsable de coordinar extorsiones, secuestros, homicidios y actividades relacionadas con el narcotráfico en Cúcuta y su área metropolitana. Registraba antecedentes por secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tráfico de armas y homicidio”, indicó el presidente.

También anotó: “Con este resultado golpeamos directamente las finanzas criminales y la capacidad logística y operativa del ELN. Les estamos quitando sus cabecillas, sus armas y sus fuentes de financiación”.

“Que les quede claro a todos los grupos narcoterroristas: en Colombia no habrá un solo rincón donde puedan sentirse seguros para delinquir. Los perseguiremos con toda la fuerza legítima y la contundencia del Estado hasta desmantelar sus estructuras criminales”, subrayó.

Sumado a ello, envió un mensaje a ese tipo de estructuras terroristas: “En la era del Tigre, el miedo cambió de bando. ¡Los ciudadanos recuperarán su tranquilidad y los criminales enfrentarán todo el peso de la ley! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”.

Pero ese no fue el único resultado que confirmó el jefe de Estado: “En la vereda San Roque, municipio de Sardinata, nuestro Ejército Nacional, a través de la División de Aviación y Asalto Aéreo y el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), desarrolló la operación Oklahoma 035, logrando ubicar y destruir un laboratorio de procesamiento de cocaína perteneciente al frente Juan Fernando Porras Martínez del grupo narcoterrorista ELN. Resultados de la operación: 1.149 kilos de cocaína incautados. 151 kilos de pasta base de coca. Más de 3.400 galones de sustancias químicas líquidas utilizadas para producir cocaína. Centenares de kilos de insumos químicos sólidos. Destrucción de la infraestructura criminal de procesamiento”.

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Y concluyó: “La operación representa una afectación económica directa estimada en 1.067 millones de pesos, debilitando las finanzas y la capacidad logística de esta estructura narcoterrorista. ¡Se les acabó la fiesta a los narcoterroristas! Vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus laboratorios, incautar su cocaína, quitarles sus recursos y llevar a sus cabecillas ante la justicia. En la era del Tigre, cada laboratorio destruido significa menos dinero para financiar el terrorismo y más seguridad para los colombianos”.