En video, el momento en el que atacaron a tiros a un policía dentro de un banco en Magdalena

Una oficina del Banco Agrario en Magdalena fue el epicentro de un asesinato a mano armada que terminó con la vida del subintendente Ángel de Jesús Arrieta Ruiz, quien estaba de civil realizando una diligencia personal en la entidad financiera.

La Policía Nacional confirmó a SEMANA que este hecho ocurrió el martes 3 de noviembre en horas de la tarde, al interior de la sede del banco ubicado en El Difícil, municipio de Ariguaní, Magdalena. Allí, un hombre disparó con un arma de fuego contra el subintendente Arrieta Ruiz, quien estaba adscrito al Departamento de Policía Cesar.

Subintendente Ángel De Jesús Arrieta Ruiz, asesinado en Ariguaní, Magdalena. Foto: Suministrado a SEMANA.

La información preliminar explica que el uniformado se encontraba de permiso y adelantando diligencias personales y fue sorprendido por su atacante.

Un video de la cámara de seguridad de la entidad captó el momento exacto del ataque. Allí se puede apreciar cómo un hombre que vestía de camiseta roja llega a las instalaciones bancarias y primero incomoda al subintendente para después arremeter.

Aunque el subintendente intentó armarse, su atacante ya venía listo y un solo disparo le bastó para quitarle la vida al policía. No se han conocido las motivaciones del asesinato; sin embargo, estas ya son materia de investigación.

La Policía Nacional dispuso sus capacidades operativas y de investigación para contribuir al esclarecimiento de los hechos, así como a la identificación, ubicación y captura de los responsables. Mientras tanto, los actos urgentes están siendo adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Margarita Guerra, la gobernadora de Magdalena, expresó su solidaridad con los familiares y cercanos y pidió que se adelantaran las investigaciones para esclarecer las circunstancias de esta tragedia que hoy enluta a la fuerza pública colombiana.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes, se esclarezcan las circunstancias del hecho y se identifique a los responsables para que sean llevados ante la justicia”, dijo la gobernadora.

Margarita Guerra, gobernadora de Magdalena. Foto: Foto eluniversal.com

La Policía Nacional rechazó categóricamente este hecho que enluta a la institución, e invitó a la comunidad a suministrar información que permita identificar y ubicar a los responsables, a través de la línea de emergencia 123.

Este no es el primer miembro de la fuerza pública que es asesinado en las últimas semanas. El pasado viernes, unos hombres que se movilizaban en una moto asesinaron a un dragoneante del Inpec cuando este finalizaba sus labores.