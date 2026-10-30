Asesinan a un dragoneante del Inpec de la cárcel de Villahermosa en Cali: así habría sido el atentado

En el barrio El Recuerdo, a pocas cuadras de la cárcel de Villahermosa en Cali, asesinaron al dragoneante del Inpec Luis Francisco Ramírez, luego de culminar sus labores en este centro de reclusión.

Terror en Cali: lanzan granada contra cárcel de Villahermosa en el oriente de la ciudad

Fuentes aseguraron a SEMANA que la muerte de este funcionario no habría ocurrido accidentalmente. Un ataque sicarial habría acabado con su vida.

“El hombre fue atacado a tiros por sicarios que lo interceptaron cuando se movilizaba en su motocicleta por el barrio El Recuerdo”, detallaron a este medio. Ramírez trabajaba en este centro penitenciario que, además, ha sido reconocido por recibir a importantes figuras de la política colombiana y recibir un atentado hace cuatro años.

Se desconocen los motivos que propiciaron este ataque sicarial y los hechos serán materia de investigación por parte de la Fiscalía; sin embargo, el Inpec dijo: “La labor penitenciaria no puede seguir siendo blanco de amenazas y de la violencia. Hacemos un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia”.

Desde la entidad rechazaron este hecho y dijeron oficialmente: “Este crimen nos enluta y merece nuestro absoluto rechazo”.

La cárcel de Villahermosa en Cali ha estado en el ojo del huracán anteriormente

Este hecho inevitablemente recuerda una tragedia que enlutó al país en 2022, cuando en mayo, una explosión propiciada por una granada en la cárcel de Villahermosa provocó la muerte del dragoneante Juan David Andulce Hurtado, quien se encontraba en el centro de reclusión.

Este hecho sicarial quedó grabado en una cámara de seguridad, donde se evidencia el momento en el que dos hombres transitaban en una moto y, al frente de la cárcel, se detuvieron; se bajó el parrillero, arrojó la granada y salió a correr.

Asesinan a dragoneante del INPEC frente a su casa tras recibir un reconocimiento oficial

En 2025, esta misma cárcel se hizo viral por una brutal gresca en medio de una partida de billar. Entonces, el Inpec aseguró a SEMANA que se trató de una agresión contra la guardia de ese penal y por eso la reacción para tratar de dispersar al personal privado de la libertad.

A pesar de ello, personas dentro del penal relataron a este medio que el enfrentamiento se dio durante “una pelea por el control de las instalaciones de un patio que estaba en remodelación”.