La razón por la brutal gresca en medio de una partida de billar en la cárcel de Villahermosa de Cali: quedó en video

Al mediodía de este martes, 26 de agosto, se presentó una brutal gresca en uno de los patios de la cárcel de Villahermosa de Cali.

Un video que circula en redes sociales muestra a varias personas lanzándose golpes mientras otras buscan resguardarse de los gases lacrimógenos lanzados por los guardias.

Todo, alrededor de dos personas que jugaban una partida de billar.

Pelea en cárcel de Cali se dio mientras un grupo de presos jugaba billar. | Foto: Tomado de video.

SEMANA consultó con el Inpec, desde donde aseguraron que se trató de una agresión contra la guardia de ese penal y por eso la reacción para tratar de dispersar al personal privado de la libertad.

Además, dijeron que no hubo personas lesionadas.

Sin embargo, este medio consultó con personas dentro del penal y relataron, bajo el anonimato, que el enfrentamiento se dio durante “una pelea por el control de las instalaciones de un patio que estaba en remodelación”.

Motín en el patio 1A de la cárcel de Villahermosa de Cali. Reportan 4 lesionados. Familias preguntan por sus seres queridos en las afueras del penal. #Inpec #Motin #PoliciaCali pic.twitter.com/5j18GdtQag — Gildardo Arango (@Gildardo_Arango) August 26, 2025

Además, la fuente aseguró que un interno resultó lesionado, quien fue trasladado a un centro médico, pero después fue retornado al penal.

De cualquier manera, esta gresca preocupó a algunas autoridades y familiares de privados de la libertad, pues recordaron el ataque del 6 de junio cuando una granada fue lanzada contra esa misma cárcel.

En esa ocasión se supo, de manera preliminar, que el ataque dejó cuatro dragoneantes del Inpec heridos, aunque afortunadamente con lesiones leves, según confirmaron las autoridades.

El hecho se produce en medio de crecientes amenazas contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tras la circulación de un comunicado firmado por el grupo armado “MAGO”.

El escrito anunciaba un plan pistola a nivel nacional dirigido contra guardianes del sistema carcelario. En el mismo documento se señalaron presuntos vínculos de un teniente coronel del Inpec con el grupo criminal internacional ‘Tren de Aragua’.

La detonación se registró justo a pocos días de la esperada visita del presidente Gustavo Petro a Cali, donde participó en una jornada de marchas convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El atentado generó preocupación por la escalada de violencia contra los funcionarios del sistema penitenciario, que desde semanas atrás habían denunciado la falta de garantías de seguridad.