Suscribirse

Nación

Terror en Cali: lanzan granada contra cárcel de Villahermosa en el oriente de la ciudad

Las autoridades judiciales investigan lo sucedido.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

19 de septiembre de 2025, 11:58 a. m.
Durante la noche de este viernes se produjo un ataque contra la cárcel de Villahermosa ubicada en el oriente de Cali.
Esta es la cárcel de Villahermosa ubicada en el oriente de Cali. | Foto: Redes Sociales

Un grave atentado con una granada se registró en las afueras de la cárcel de Villahermosa, cuando desconocidos, durante la noche del jueves 18 de septiembre, lanzaron una granada que causó terror en esta zona del oriente de Cali, Valle del Cauca.

Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables de este nuevo hecho de violencia. Tras la fuerte explosión, no hubo personas lesionadas y tampoco los reclusos se alteraron o escaparon.

Contexto: Dos tractocamiones fueron incinerados por encapuchados en inmediaciones de la Univalle, sur de Cali

La seguridad en la zona fue reforzada por parte de las autoridades, quienes desplegaron todo un operativo con el fin de evitar ataques de mayor magnitud en esta zona de la capital del Valle del Cauca.

Desde la Alcaldía de Cali se emitió un comunicado por estos hechos que sí generaron terror entre la ciudadanía que reside cerca del establecimiento carcelario.

“Frente a la situación de orden público que se registró esta noche en inmediaciones de la cárcel de Villahermosa, las autoridades ya se encuentran en el lugar, adelantando las investigaciones para determinar lo ocurrido”, precisaron.

Contexto: Tres hombres fueron asesinados al interior de una camioneta en lujosa zona del sur de Cali

El pasado 26 de agosto se registró en el interior de este establecimiento carcelario un motín que quedó grabado en varios videos que se hicieron virales por medio de las redes sociales.

Los desórdenes fueron tan graves que fue necesaria la intervención de un equipo especial del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) que tuvieron que ser apoyados por integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional, quienes ayudaron a controlar esta grave situación.

Al parecer, estas alteraciones se dieron por el traslado de un líder de uno de los patios hacia otro centro carcelario. Por estos hechos, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

Las personas que residen en las inmediaciones de esta cárcel pidieron que las autoridades extremen los controles en las afueras con el fin de poder contener este tipo de situaciones que generan pánico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La famosa cantante Cardi B confirmó su cuarto embarazo; está en la dulce espera junto al futbolista Stefon Diggs

2. Egan Bernal tendría nuevo equipo en Europa: esto dice la prensa italiana sobre su futuro

3. Increíble giro en investigación por crimen de empresario Jorge Uribe: su hermano, reconocido relacionista público, fue capturado

4. Trump amenaza con cerrar cadenas de televisión que estén en su contra, mientras crece la tensión por la censura a Jimmy Kimmel

5. Intolerancia en Bogotá: hombre atacó ruta escolar con un cuchillo y todo quedó en video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliValle del Caucaatentado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.