Un grave atentado con una granada se registró en las afueras de la cárcel de Villahermosa, cuando desconocidos, durante la noche del jueves 18 de septiembre, lanzaron una granada que causó terror en esta zona del oriente de Cali, Valle del Cauca.

Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables de este nuevo hecho de violencia. Tras la fuerte explosión, no hubo personas lesionadas y tampoco los reclusos se alteraron o escaparon.

La seguridad en la zona fue reforzada por parte de las autoridades, quienes desplegaron todo un operativo con el fin de evitar ataques de mayor magnitud en esta zona de la capital del Valle del Cauca.

Desde la Alcaldía de Cali se emitió un comunicado por estos hechos que sí generaron terror entre la ciudadanía que reside cerca del establecimiento carcelario.

“Frente a la situación de orden público que se registró esta noche en inmediaciones de la cárcel de Villahermosa, las autoridades ya se encuentran en el lugar, adelantando las investigaciones para determinar lo ocurrido”, precisaron.

No se registran personas lesionadas ni reportes de fuga de reclusos.

El pasado 26 de agosto se registró en el interior de este establecimiento carcelario un motín que quedó grabado en varios videos que se hicieron virales por medio de las redes sociales.

Los desórdenes fueron tan graves que fue necesaria la intervención de un equipo especial del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) que tuvieron que ser apoyados por integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional, quienes ayudaron a controlar esta grave situación.

Al parecer, estas alteraciones se dieron por el traslado de un líder de uno de los patios hacia otro centro carcelario. Por estos hechos, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

