Andrea Ramírez, la intocable en el caso UNGRD, declaró en otro proceso por cupos indicativos

Andrea Carolina Ramírez Oliveros era una asesora y coordinadora legislativa del Ministerio de Hacienda que terminó en la picota pública, después de que su nombre apareció en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante la era del expresidente Gustavo Petro.

Lo particular es que la Fiscalía no ha hecho muchos avances en la investigación en contra de Ramírez, pese a los señalamientos que han aparecido en su contra de figuras como el exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien la vinculó con el manejo de matrices de contratos y cupos indicativos durante varios periodos presidenciales.

Pese a los escasos avances de la justicia contra una de las que sería ficha clave en el escándalo de corrupción de la UNGRD, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la ha seguido llamando para que dé su testimonio en otro caso en el que saldría a relucir esa práctica ilegal que se han enquistado en el poder.

Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda. Foto: Andrea Ramírez rindió su declaración en la Corte Suprema de Justicia el pasado 6 de diciembre, para la investigación que avanza contra los congresistas de la Comisión de Crédito Público que se habrían intentado beneficiar con contratos de la UNGRD.

La acusación contra Eduar Luis Benjumea

El nombre de Andrea Ramírez volvió a aparecer en un expediente de la Corte Suprema, al que tuvo acceso SEMANA, en el que terminó acusado el exrepresentante a la Cámara por Amazonas, Eduar Luis Benjumea Moreno, investigado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio.

Esa investigación que lideró el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda dejó al descubierto unas interceptaciones del 2018, en las que se escucha hablar de una “vuelta” y de visitas al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda.

Esas grabaciones, según la Sala de Instrucción, habrían dejado en evidencia el acuerdo por 500 millones de pesos que, al parecer, acordó el exalcalde de Galeras, Sucre, Javier Amell Hernández, con Benjumea para gestionar una obra de 5.000 millones de pesos relacionada con una placa huella en la vía Los Leones, en ese mismo municipio.

En las interceptaciones se escucha a Benjumea hablar de que “yo hice la vuelta a este señor” y a una mujer asegurando que “ahí había un tema de plata para agilizar el proceso dentro del Ministerio (de Hacienda), dentro de Planeación, no sé y pues yo estaba ahí en el medio de la negociación de ellos”.

Los testimonios de MinHacienda

Esos testimonios llevaron a la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2026 a citar a Magda Liliana Atuesta, funcionaria del Ministerio de Hacienda hasta 2023, para que explicara por qué autorizó el ingreso del excongresista Eduar Benjumea a esa cartera en fechas que “resultaron relevantes para la investigación”, según el expediente.

Atuesta confirmó que para esa época era secretaria del entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aclaró que dentro de sus funciones estaba autorizar el ingreso de personas a las instalaciones de la entidad y precisó que tenía otros jefes: Laura Castañeda, Juan Sebastián Jiménez y la cuestionada Andrea Ramírez.

Así fue como la Corte Suprema de Justicia terminó llamando a Ramírez Oliveros para que diera su testimonio sobre el supuesto cupo indicativo que habría buscado Benjumea en el Ministerio de Hacienda, para la obra en Galeras, Sucre, a cambio del pacto económico que habría hecho con el alcalde de ese municipio.

El testimonio de Andrea Ramírez

La exasesora del Ministerio de Hacienda le indicó a la Corte Suprema que sus “funciones no tenían que ver con el OCAD-PAZ”, la entidad por donde iba a salir el recurso para la placa huella en Galeras, pero reconoció que “conocí a Benjumea Moreno, ya que le correspondía interactuar con él, dado a que pertenecía a la Comisión Cuarta del Congreso”.

Sobre la investigación que avanza contra el exrepresentante a la Cámara por el Amazonas, Ramírez “negó haber escuchado algo mientras que laboró en ese organismo público” y adicionalmente manifestó que “no fue objeto de presiones indebidas ejercidas por el aforado”.

Esta no es la primera vez que Andrea Ramírez llega al asiento de los testigos de la Corte Suprema en medio de las investigaciones que se han avanzado sobre el modelo de corrupción conocido como ‘cupos indicativos’. La exasesora de MinHacienda también tuvo que rendir su versión por el saqueo a la UNGRD.

La confesión de la exasesora

En diciembre de 2024, SEMANA reveló el testimonio que Ramírez le dio a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo de corrupción en la UNGRD, durante el gobierno Petro. La exfuncionaria confesó que existía una “matriz” que reflejaba contratos regionales asignados a congresistas.

Lo dicho por Ramírez habría sacado a flote el oscuro canje entre los congresistas y el gobierno Petro: asignación de millonarios proyectos de infraestructura a cambio de votos y respaldo en el legislativo.

La exasesora del Ministerio dejó para esa época a María Alejandra Benavides a cargo de sus funciones, mientras tomó una licencia de maternidad, pero confirmó en su declaración que antes de irse le envió un correo con “un listado de proyectos de vías de los congresistas (...) en el Ministerio (de Hacienda) usualmente los congresistas van y me consultan sobre estados de proyectos de inversión regional. La mayoría fueron los de las comisiones económicas”.

Nueva despachada de Luis Carlos Reyes: salpicó a asesora del exministro Ricardo Bonilla y habló del escándalo en la UNGRD

El propio exministro de Hacienda y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, también la salpicó con los cupos indicativos en 2023, cuando le manifestó al entonces “presidente Petro que la señora Andrea Ramírez seguía manejando el mismo sistema que se venía manejando desde gobiernos anteriores”.

Con esas confesiones, las declaraciones en su contra y las investigaciones que han avanzado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Andrea Ramírez se ha vuelto un personaje intocable para la Fiscalía en ese caso que destaparía uno de los nidos de corrupción en Colombia.