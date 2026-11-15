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Conductor en presunto estado de embriaguez atropelló a soldado en medio de emergencia vial en Cauca; Ejército se pronunció

El uniformado sufrió una fractura en el brazo derecho y permanece bajo valoración médica.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

15 de noviembre de 2026 a las 9:07 p. m.
Soldado herido por presunto conductor en estado de embriaguez.
Soldado herido por presunto conductor en estado de embriaguez. Foto: Ejército Nacional

Un soldado del Ejército Nacional resultó herido luego de ser atropellado por un vehículo en el sector de El Estrecho, municipio de Patía, en el departamento del Cauca. El hecho ocurrió cuando las tropas prestaban seguridad en la vía a un camión de carga que había sufrido un accidente de tránsito y cuyo contenido estaba siendo saqueado por algunas personas de la comunidad.

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De acuerdo con la información entregada por la Tercera División del Ejército Nacional, los uniformados pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 4 se encontraban atendiendo la situación derivada del volcamiento del vehículo de carga, cuando se presentó un segundo accidente.

Según el reporte militar, otro automotor llegó al lugar y su conductor, quien presuntamente se encontraba en estado de alicoramiento, no acató las señales de pare que le hicieron los soldados y terminó arrollando a uno de ellos.

Tras el impacto, el uniformado recibió atención médica inicial y posteriormente quedó bajo valoración especializada por parte del personal de salud. La evaluación preliminar estableció que presenta una fractura en el brazo derecho.

La Tercera División no entregó información adicional sobre la identidad del conductor involucrado ni sobre las actuaciones adelantadas por las autoridades frente a este segundo siniestro vial.

En su pronunciamiento, el Ejército también se refirió al saqueo de la mercancía que transportaba el camión accidentado y rechazó este tipo de comportamientos por parte de algunos ciudadanos.

El soldado recibió atención médica inicial y actualmente se encuentra bajo valoración especializada por parte del personal de salud.
El soldado recibió atención médica inicial y actualmente se encuentra bajo valoración especializada por parte del personal de salud. Foto: Ejército Nacional

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica los actos de saqueo y el aprovechamiento de situaciones de emergencia para apropiarse de bienes ajenos”, señaló la institución.

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Asimismo, indicó que estas conductas afectan la convivencia ciudadana y constituyen comportamientos contrarios a la ley. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad para que se abstenga de participar en el saqueo de mercancías y permita la intervención de las autoridades competentes.

La institución también pidió a los habitantes actuar con respeto, responsabilidad y solidaridad ante situaciones de emergencia, en las que se requiere facilitar la atención de los organismos correspondientes.