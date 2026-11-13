Revelan detalles de la caída de El Zorro, señalado narco con pasado paramilitar en las AUC de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso

La Policía le dio un certero golpe a la banda La Cordillera tras la captura de Wilmar Benítez Morales, alias el Zorro, un señalado narco con pasado paramilitar en el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Para las autoridades, esta persona, llevaba 26 años de pasado criminal, en el que amasó poder en diferentes estructurar, hasta llegar a movilizar más de 5.000 millones de pesos mensuales.

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El Zorro, exintegrante de las extintas AUC y mano derecha de alias ‘Garra’, según la Policía, tenía bajo su mando a más de 50 integrantes dedicados al tráfico de estupefacientes, extorsión y homicidios selectivos en Antioquia y el Eje Cafetero.

En el momento de su captura, a alias el Zorro le incautaron cuatro teléfonos celulares y un morral con agendas y manuscritos de alto valor para la inteligencia policial, pieza clave para que las autoridades desarticulen las redes logísticas y financieras de La Cordillera.

Según la Policía, alias El Zorro integró las filas de La Cordillera entre 2008 y 2010.

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Allí escaló posiciones bajo las órdenes de los cabecillas conocidos como alias ‘Niño Fabián’ y alias ‘Berny’. Dentro de esta organización desempeñó roles como cabecilla de zona, jefe del brazo armado, líder de oficinas de cobro, jefe de extorsiones y coordinador de homicidios selectivos, principalmente en el departamento de Risaralda, detalló la Policía.

En el año 2015, aceptó ante la justicia cargos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión y narcotráfico, por hechos ocurridos entre 2012 y 2015 y fue condenado a fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión.

“En la actualidad, alias ‘Zorro’ fungía como mano derecha y subordinado directo de alias ‘Garra’, consolidándose como uno de los cabecillas históricos e “invisibles” de mayor peso dentro de la estructura. Tenía bajo su coordinación a más de 50 hombres encargados de ejecutar cobros de rentas criminales, extorsiones, ajustes de cuentas, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos con injerencia en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda”: explicó, el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e Interpol.

Wilmar Benítez Morales, alias el Zorro, señalado cabecilla de La Cordillera. Foto: Policía

El detenido era buscado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.

La Policía aseguró que con su captura, se impacta de manera contundente el mando, control y músculo financiero de la organización criminal La Cordillera, debilitando directamente su línea de conducción y su capacidad para generar violencia en el Eje Cafetero y Antioquia.