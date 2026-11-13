Se agrava situación jurídica de implicados en desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos a Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa; Weimar Alexander Castillo, alias 300; y Willington Ortiz Muñoz, alias Willy, implicados en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes en Antioquia.

Los tres, señalados integrantes de la banda delincuencial El Mesa, son señalados de participar en la retención, las agresiones y posterior ocultamiento del cadáver del ingeniero en San Andrés de Cuerquia, una población a unas tres horas en carro al norte de Medellín.

La diligencia fue desarrollada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que adicionó el agravante al delito de desaparición forzada contra los tres.

Además, les imputó cargos al Paisa y a 300 por homicidio agravado, pero ellos negaron ser los responsables.

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El ente acusador recordó que el ingeniero forestal se encontraba realizando labores para Empresas Públicas de Medellín (EPM) cuando fue interceptado, amenazado con armas de fuego y cortopunzantes, agredido y obligado a subir a un camión que posteriormente se dirigió hacia un inmueble.

“En el curso de la investigación se han incorporado declaraciones de otros posibles implicados, las cuales indican que la víctima fue asesinada, sepultada y, meses después, exhumada para posteriormente arrojar el cuerpo al río San Andrés”, detalló la Fiscalía.

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Para el ente acusador, fue alias Willy quien habría intimidado y golpeado con un arma de fuego a Andrés Camilo, quien estaba inerme, mientras que alias 300 y alias El Paisa son señalados de propinarle las lesiones mortales con un objeto contundente.

Los tres procesados señalados delincuentes están en la cárcel en distintos centros penitenciarios desde julio, cuando se realizaron las audiencias concentradas con ocasión de sus capturas.

Claudia Yepes Upegui, la mamá de Andrés Camilo, ha empredido desde su desaparición una campaña en redes sociales para clamar inicialmente porque se le entregara a su hijo y ahora, cuando se conoció su cruel destino, por justicia.

Andrés Camilo Peláez sigue desaparecido Desde el pasado 3 de abril el ingeniero forestal de EPM desapareció en el municipio de San Andrés de Cuerquia. La familia no tiene razón de las autoridades y las investigaciones no avanzan. Foto: Andrés Camilo Peláez sigue desaparecido

“#DondeEstaCamilo#AndresCamiloNoAparece Dios 1.683 días ausente! No se olvida a quien se ama! La vida sigue, el dolor se queda!”, escribió este jueves, 12 de noviembre.

Y el día que se conoció cuál había sido la suerte del joven ingeniero, escribió en X: “#DondeEstáCamilo #AndrésCamiloNoAparece Dios, 1.625 días desaparecido. Aunque toda la investigación presume que lo desenterraron y arrojaron al río, sigo esperando la verdad y justicia, que los desgraciados paguen el daño irreparable que le hicieron a mi hijo y a mí. ¡Justicia!”.

Un menor de edad conocido como alias Selojuro fue clave para desenmarañar qué ocurrió realmente con Andrés Camilo, cuya foto reposa en el colapsado Memorial de las Ausencias de la comuna 13 de Medellín.