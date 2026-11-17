El juez 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín, que envió a la cárcel a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, despertó una fuerte discusión política y judicial al compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al presidente Abelardo De La Espriella por reclamarle a este criminal.

Primo Gay fue enviado a la cárcel: Fiscalía describió los macabros hechos que habría cometido

El Ministerio del Interior, en cabeza de Alejandro Ordóñez, reclamó por esa decisión judicial.

“El mundo al revés. Quieren que se investigue al presidente afirmando que desconoció la presunción de inocencia de Primo Gay, un asesino que ha pasado por las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Una auténtica joya. ¡Absurdo! Ahora, el que viola la ley es quien le cumple al país”, cuestionaron desde la cartera política.

El juez tomó esta decisión argumentando un supuesto trato denigrante por parte del mandatario, lo que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores, pues se trata de un criminal que ha cometido múltiples crímenes, especialmente en Antioquia, responsable de la muerte de soldados, policías y el periodista Mateo Pérez.

“Alias Primo Gay es un bandido, un asesino y un delincuente. Nuestro deber es repetirlo todo el tiempo para que nunca se olvide. En Colombia, un sector se escandaliza cuando se les dice la verdad a los delincuentes. Un asesino de soldados merece ese escarnio. Defenderlo es estar del lado incorrecto. No le tengamos miedo de llamar a las cosas por su nombre”, criticó el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático.

Primo Gay es responsable de múltiples crímenes. Llegó a ser jefe de una de las disidencias de las Farc, pero recientemente hacía parte del Clan del Golfo. La Fiscalía lo judicializó por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, delitos relacionados con armas y explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

El Ejército Nacional capturó en Briceño, Antioquia, a alias Primo Gay. Foto: Ejército

“Esta porquería es Primo Gay. 13 policías asesinados que estaban erradicando un helicóptero, este fue el bandido que los mató. 6 soldados. Miserable asesino, despreciable. Miren cómo está asustado; ni siquiera da la cara. Él sabe lo que se le viene”, afirmó De La Espriella.

El presidente recordó que alias Primo Gay tiene “una historia criminal” de más de 10 años. “Empezó como a los 14: ELN, Farc y Clan del Golfo. Este tipo creía que iba a quedar impune después de matar a nuestros policías, soldados y a la población civil”, dijo el mandatario.

La decisión del juez de compulsar copias a la Comisión de Acusación para que investigue al presidente generó gran revuelo porque algunos han reclamado que, ante los crímenes cometidos por Primo Gay, era lo que muchos colombianos querían decirle.