El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de noviembre.

Mientras varias regiones tendrán condiciones mayormente secas, en otras se esperan lluvias de distinta intensidad.

Bogotá también tendrá una jornada con nubosidad y precipitaciones, principalmente en el sur de la ciudad.

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¿En qué regiones de Colombia lloverá este jueves?

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, durante las próximas 24 horas predominará el tiempo seco en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y centro-oriente de la región Andina.

En estas zonas se esperan acumulados de lluvia poco significativos.

Sin embargo, las condiciones serán diferentes en el Pacífico, el occidente de la región Andina y algunos sectores de la Amazonía, donde continuará la actividad lluviosa.

En particular, se pronostican precipitaciones moderadas a fuertes en varios departamentos.

En la región Caribe, se espera tiempo mayormente seco. No obstante, podrían presentarse lloviznas y lluvias ligeras aisladas en el sur de Bolívar, Magdalena, Cesar, occidente de Córdoba y el área de Urabá, sin descartar precipitaciones moderadas en puntos específicos.

Para la región Andina, el Ideam prevé lluvias ligeras en sectores del oriente de Antioquia, sur del Huila, algunas zonas de Tolima y oriente de Boyacá y Cundinamarca.

Los mayores acumulados se concentrarían en el occidente de Antioquia, el Eje Cafetero, el sur de Norte de Santander y el oriente de Santander, donde podrían registrarse lluvias moderadas.

En contraste, buena parte del valle del río Magdalena tendrá condiciones secas.

El panorama más inestable se concentrará en la región Pacífica.

Según el pronóstico, se esperan lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, especialmente en zonas cercanas al litoral y las estribaciones de la cordillera Occidental.

En la Amazonía también se prevén precipitaciones. Caquetá, Putumayo y Guainía podrían registrar lluvias ligeras a moderadas, mientras que, en sectores de Amazonas, Vaupés y el oriente de Caquetá podrían presentarse eventos fuertes de manera localizada.

Por su parte, en la Orinoquía predominará el tiempo seco en buena parte de Arauca, Casanare y Meta.

Las mayores precipitaciones se esperan en sectores de Vichada, aunque no se descartan lloviznas dispersas en zonas de piedemonte.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican condiciones mayormente estables, con tiempo seco y poca nubosidad durante buena parte de la jornada.

San Andrés tendrá predominio de clima seco. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Así estará el clima en Bogotá este 12 de noviembre

El pronóstico del clima señala que Bogotá tendrá una jornada de nubosidad variable y algunas precipitaciones, principalmente en las localidades del sur de la ciudad.

Durante la mañana se esperan condiciones mayormente secas en diferentes sectores. Sin embargo, hacia el mediodía podrían presentarse lloviznas esporádicas en San Cristóbal, Santa Fe y Usme.

Para la tarde se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras en Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito. En el resto de la capital podrían registrarse precipitaciones de menor intensidad. La temperatura máxima estará cercana a los 20 °C.

Las lluvias podrían continuar durante las primeras horas de la noche, especialmente en Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Tunjuelito y La Candelaria.

Posteriormente, se espera una disminución de la nubosidad y el predominio del tiempo seco.

Finalmente, para la madrugada del viernes 13 de noviembre, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente secas, con una temperatura mínima cercana a los 10 °C.