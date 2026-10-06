Las autoridades siguen adelantando varias operaciones contra los grupos armados en diferentes territorios del país, con el fin de garantizar la seguridad de miles de comunidades afectadas y golpear las economías ilícitas. Por esto, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ha anunciado a través de sus redes sociales varios golpes a estructuras criminales.

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De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, en Tibú, Norte de Santander, el Ejército capturó a cinco presuntos integrantes de la estructura 33 y les incautó un arma larga, tres armas cortas y munición. El resultado se suma a las operaciones que la Fuerza Pública viene desarrollando en el Catatumbo contra diferentes organizaciones armadas.

En Santa Fe de Antioquia y Tierralta, Córdoba, la Policía también reportó la captura de cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo. El mandatario incluyó estos procedimientos dentro del balance de acciones adelantadas contra las estructuras criminales que tienen presencia en diferentes zonas del país.

Otro de los resultados mencionados ocurrió en Florencia, Caquetá, donde dos integrantes de la estructura “Raúl Reyes” se sometieron a la justicia. Según el reporte de De La Espriella, durante este procedimiento las personas entregaron tres armas largas, un dron y tres artefactos explosivos utilizados para drones.

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En el departamento de Norte de Santander, específicamente en Sardinata, la Policía realizó además la destrucción controlada de 100 artefactos explosivos que al parecer pertenecían al ELN. El procedimiento buscaba evitar que estos elementos fueran utilizados contra integrantes de la Fuerza Pública o la ciudadanía.

El balance también estuvo relacionado con acciones contra la minería ilícita, una actividad que el Gobierno señala como una de las fuentes de financiación de grupos armados.

En Chaparral y Coyaima, Tolima, la Dirección de Carabineros de la Policía intervino cinco unidades de producción minera ilegal ubicadas sobre el río Saldaña. En el operativo fueron destruidas seis excavadoras, cuatro dragas tipo buzo, ocho motobombas y tres motores industriales.

La maquinaria destruida fue avaluada, según la información entregada por el presidente, en aproximadamente $3.198 millones. De acuerdo con ese mismo reporte, estas unidades tendrían capacidad para extraer oro por cerca de $4.000 millones mensuales.

De La Espriella aseguró además que estas actividades estarían relacionadas con las finanzas del frente Gerónimo Galeano, que estaría alineado con el Estado Mayor Central (EMC). Según su balance, esta organización recibiría alrededor de $599 millones mensuales mediante cobros extorsivos.

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El presidente también informó sobre otras acciones contra la minería ilegal. Según su reporte, el Ejército afectó 24 unidades de producción minera ilegal y 21 dragas, mientras que en Ayapel, Córdoba, la Policía destruyó 26 motobombas y ocho clasificadoras.

De La Espriella aseguró que la instrucción impartida a la Fuerza Pública es perseguir a los responsables de actividades ilícitas, afectar sus rentas y mantener las operaciones en las diferentes regiones del país.