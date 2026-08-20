Mexicano, acusado de matar a su esposa, se escondía como pizzero en Medellín: así fue la captura

Un ciudadano mexicano de 52 años, requerido internacionalmente por las autoridades de su país por un homicidio agravado, fue retenido en Medellín durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Medellín y la agencia U.S. Marshals de Estados Unidos.

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El procedimiento se realizó en el barrio Los Colores, donde las autoridades ubicaron al hombre, quien tenía una circular roja de Interpol emitida a solicitud de las autoridades judiciales del estado de Querétaro, México. El ciudadano era buscado por su presunta responsabilidad en el asesinato de su esposa, Ana Lilia Maza Pérez.

De acuerdo con la investigación adelantada en México, la mujer habría sido atacada con un arma cortopunzante y posteriormente abandonada en una de las habitaciones de la vivienda que compartía con el hoy retenido. El cuerpo fue encontrado 15 días después, según la información suministrada por las autoridades.

Tras el crimen, el hombre habría salido de México y llegado a Colombia, donde se estableció en Medellín. Allí llevaba una vida de bajo perfil y trabajaba en una pizzería. Las investigaciones también establecieron que habría evitado utilizar medios electrónicos con el propósito de dificultar su ubicación.

La búsqueda internacional se había extendido a Estados Unidos, Guatemala y Belice. Finalmente, el trabajo de inteligencia y la coordinación entre las autoridades permitieron establecer que se encontraba en Medellín y concretar su retención en un espacio público.

“Este resultado demuestra que Medellín no es refugio para quienes huyen de la justicia. Aquí, la tecnología, la inteligencia y la articulación entre instituciones nos permiten ubicar incluso a personas buscadas internacionalmente”, afirmó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

El funcionario agregó que las autoridades continuarán trabajando para impedir que la ciudad sea utilizada como escondite por personas requeridas por la justicia.

El ciudadano mexicano quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los procedimientos judiciales correspondientes. Las autoridades colombianas mantienen la coordinación con México para adelantar los trámites establecidos frente a una eventual extradición, país en el que deberá responder por los hechos que se le atribuyen.