Una decisión del Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín puso en pausa parte de las reglas que permiten acceder a los beneficios del programa Medellín Convive la Noche.

Una estrategia que durante años ha regulado la extensión de horarios para bares y discotecas de la ciudad.

La medida es provisional y se produce mientras avanza una demanda que cuestiona la legalidad de varias disposiciones del programa.

Atacan con drones y explosivos reconocida mina de oro El Cogote, en Segovia, Antioquia: dos personas resultaron heridas

¿Qué decidió el juzgado?

El despacho judicial ordenó la suspensión provisional de varias disposiciones del Decreto 1070 de 2021, mediante el cual se creó y reglamentó Convive la Noche.

Sin embargo, es importante precisar que no se trata de la eliminación completa del programa.

La decisión se concentra en disposiciones relacionadas con las competencias otorgadas a la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia para tomar decisiones sobre asuntos como la vinculación de establecimientos al programa.

Esto incluye permanencia, desvinculación y el acceso a beneficios asociados con la ampliación de horarios.

El proceso surgió a partir de una demanda de nulidad presentada por Fernando Antonio Fuentes Perdomo y la Asociación de Comerciantes de Griles de Medellín (Asogriles), quienes cuestionaron diferentes apartes del decreto y sus modificaciones posteriores.

El cuestionamiento está en las facultades

Uno de los puntos centrales de la controversia es si el alcalde podía delegar determinadas funciones relacionadas con el programa en la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia.

Los demandantes sostienen que el decreto habría establecido requisitos y procedimientos adicionales para que los establecimientos pudieran acceder a la extensión de horarios, además de cuestionar la delegación de competencias.

El juzgado consideró, en esta etapa preliminar, que existe una posible vulneración del principio de legalidad que debe ser analizada dentro del proceso judicial.

La Alcaldía de Medellín, por su parte, se opuso a la medida cautelar y defendió la legalidad de las disposiciones cuestionadas.

Según lo recogido en la decisión judicial, la administración argumentó que existía sustento constitucional y legal para la delegación de funciones y que no estaban dadas las condiciones para suspender provisionalmente las normas.

Así cayeron “Los Goteros”: revelan cómo asesinaron al ciudadano estadounidense contactado por una app de citas

La situación afecta a establecimientos que hacen parte de Convive la Noche.

Según la información divulgada por Telemedellín, alrededor de 1.500 establecimientos están vinculados al programa y al menos 120 trámites quedaron paralizados a raíz de la decisión judicial.