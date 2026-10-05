AlcolirykoZ vuelve a Medellín y soprano colombiana que debutó en el Carnegie Hall prepara esperada gala

La música será protagonista durante los próximos meses en Colombia con presentaciones que pasarán del hip hop a las grandes obras del repertorio lírico. AlcolirykoZ prepara su regreso a Medellín, mientras la soprano colombiana Ana Ruge llegará a Bucaramanga acompañada de la pianista cubana Beatriz Batista.

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Una voz colombiana que llegó al Carnegie Hall

Antes de esa presentación, Bucaramanga tendrá una cita con la música clásica. El próximo 23 de octubre, la soprano colombiana Ana Ruge se presentará en la Gran Sala del Teatro Santander con una gala lírica.

Ruge ha desarrollado su trayectoria entre Colombia, Estados Unidos y Europa. En 2015 debutó en el Carnegie Hall de Nueva York y, diez años después, obtuvo el primer lugar del Concurso de Canto Ciudad Lírica 2025, realizado dentro del Programa Distrital de Estímulos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Para esta presentación estará acompañada por la pianista cubana Beatriz Batista y ofrecerá un recorrido por obras de reconocidos compositores como Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Franz Schubert y Giacomo Puccini.

La gala comenzará a las 7:30 p. m. y reunirá algunas de las piezas representativas del repertorio vocal clásico, en una noche que mostrará otra cara de la oferta musical que tendrá Colombia durante el cierre de 2026.

AlcolirykoZ vuelve a jugar de local

Gambeta, Kaztro y Fazeta regresarán a la ciudad donde comenzó la historia de AlcolirykoZ. La agrupación se presentará el próximo viernes 11 de diciembre en el DaviArena, en El Remate 2026, espectáculo con el que cerrará un año de intensa actividad musical.

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El origen del grupo se remonta a finales de los años noventa en Aranjuez, Medellín, donde Gambeta y Kaztro comenzaron a escribir y producir sus primeras rimas antes de que Fazeta se sumara al proyecto. Con el paso de los años, la agrupación se convirtió en uno de los referentes del hip hop colombiano.

Tararea, N.A.D.A., La Típica, No está en venta, Anestesia local, Medellificación y Baño de Ruda son algunas de las canciones que forman parte de su repertorio.

Durante 2026, AlcolirykoZ llevó su música por diferentes ciudades de Colombia y también realizó presentaciones en Australia, Europa, Centroamérica y Suramérica. En su regreso a Medellín contará con invitados como Los Hermanos Aicardi, AfroSound y DJ Z-Kruel.