Deportivo Pereira escogió a su nuevo DT: reportan que está “todo encaminado” para firmar

Deportivo Pereira está sumido en una profunda crisis futbolística y económica. El conjunto matecaña ha luchado para mantener el reconocimiento deportivo; sin embargo, su situación en la Liga BetPlay solo anima a pensar en un descenso inminente para el futuro próximo.

Tabla de reclasificación tras la fecha 13: Santa Fe y Deportivo Cali escalaron posiciones

La última decisión que tomaron los directivos fue destituir al DT Arturo Reyes, quien asumió el cargo a finales de 2025.

La goleada de Cúcuta Deportivo fue la gota que colmó el vaso. Pereira ahora está más cerca de la zona de descenso y el próximo año será uno de los grandes candidatos a perder la categoría si no cambia la tendencia de resultados.

“De común acuerdo se ha decidido finalizar el vínculo laboral con el profesor Arturo Reyes y su cuerpo técnico. El club agradece al profesor Arturo y a todo su equipo de trabajo por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante su tiempo al frente de la institución, así como por el trabajo realizado en cada jornada defendiendo nuestros colores”, apuntó el club en un comunicado oficial.

Alexis Márquez suena para el Pereira

En la baraja de candidatos no hay muchos entrenadores que estén dispuestos a asumir las riendas del Deportivo Pereira en este difícil momento. El equipo ya está prácticamente eliminado de los cuadrangulares y tiene pocos recursos para invertir en fichajes de cara a 2027.

Daniel Torres revela qué les dijo a los hinchas del Medellín antes de ser agredido: “Eso fue”

Lo cierto es que Alexis Márquez habría dado el visto bueno para volver al banquillo matecaña, puesto que ya ocupó entre 2021 y 2022.

“Todo encaminado para que Alexis Márquez sea nuevo director técnico del Deportivo Pereira. Es la principal opción, están ajustando algunos detalles del contrato”, indicó el periodista Samuel Duque de Fútbol FM Pereira.

¿Quién es Alexis Márquez? Trayectoria como DT

Márquez se encuentra sin equipo desde su salida de Nacional Potosí, club del fútbol boliviano que dirigió hasta el pasado mes de julio. En Colombia ha tenido experiencia como entrenador de Jaguares, Envigado y Atlético Bucaramanga.

Durante su primer ciclo con el Deportivo Pereira dirigió 68 partidos oficiales: el balance final fue de 27 victorias, 18 empates y 23 derrotas.

Justo después de su salida llegó Alejandro Restrepo para asumir la dirección técnica. El entrenador antioqueño tomó las bases que había construido Márquez y en diciembre de 2022 se coronó campeón del fútbol profesional colombiano ante Independiente Medellín.

Ese proyecto llegó incluso hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, donde el Deportivo Pereira fue uno de los equipos revelación. Aunque todos los honores quedaron en manos de Restrepo, el aporte de Márquez fue importante para construir la nómina que más adelante le daría alegrías a la afición matecaña.