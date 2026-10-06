María Margarita Giraldo habló de desagradable situación que vivió con exnovio que la robó: “Me dejó sin cinco”

María Margarita Giraldo es un nombre ampliamente reconocido por los seguidores de la televisión colombiana. La actriz ha desarrollado una extensa trayectoria en la pantalla chica y ha participado en producciones como Vecinos, Pasión de gavilanes, Don Chinche, Los Victorinos, La baby sister, El secretario, Amor a la plancha, El paseo, entre otras.

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A lo largo de su carrera, la intérprete ha asumido diferentes personajes que quedaron en la memoria de los televidentes, entre ellos Ruca Leal. Su vínculo con la actuación también está presente en su historia familiar, pues es hija de la recordada actriz Teresa Gutiérrez y hace parte de una familia en la que también figuran reconocidos nombres de la televisión, como Miguel Varoni y Majida Issa.

Sin embargo, en esta oportunidad, María Margarita Giraldo captó la atención del público por una situación que se aleja de los personajes que ha interpretado durante sus años frente a las cámaras. La actriz volvió a convertirse en tema de conversación por un episodio relacionado con su vida personal, que despertó el interés de sus seguidores.

En una charla con La red, la famosa reveló que, en el pasado, fue víctima de un robo por parte de un hombre que fue “su amorcito”. Dicho sujeto le habría mentido, al punto de engañarla para quedarse con un dinero que ella tenía.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la celebridad habló en el formato y mencionó que era un brasilero, el cual la “tumbó” y nunca le pagó unos dólares que le pidió prestados en ese entonces.

“No fue un amigo, fue un amorcito por ahí que tuve. Un brasilero que me pegó una tumbada”, comentó.

La famosa reiteró que su expareja era “mitómano” y utilizaba esto para engañar a las mujeres, llevándola a creerle todo lo que le dijo.

“El hombre era un mitómano impresionante y como buen mitómano sabía decir las mentiras. Entonces yo le creí mucho y creí en él”, relató en el formato.

“Me pidió una plata para invertir en un negocio y me dejó sin cinco... eran mis dólares que tenía ahorrados”, agregó, aseverando que era para una supuesta inversión que le pidió.