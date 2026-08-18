El mensaje de la directora ejecutiva de Proantioquia a De La Espriella para reconstruir el país: “Ejecución impecable”

Este martes 18 de agosto, la presidenta ejecutiva de Proantioquia, Juliana Velásquez, mostró su disposición para trabajar de la mano del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella con el fin de poder reconstruir el país.

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“Presidente @ABDELAESPRIELLA cuente con Proantioquia y sus empresas afiliadas para levantar este país entre todos. Cuente con los recursos, pero cuente también con nuestra capacidad para acompañarlo en una estrategia de reconstrucción ordenada, con los aprendizajes del pasado y con una ejecución impecable. Gracias por su liderazgo”, dijo por medio de su cuenta en la red social X.

Y es que esta respuesta se dio luego de que el presidente De La Espriella diera a conocer que desde Proantioquia anunciaron una donación para los afectados por el terremoto en cinco departamentos de Colombia.

“Acabo de hablar por teléfono con Juan Carlos Mora, presidente de la junta de Proantioquia, quien me informó que las empresas que conforman esa asociación donarán $ 200.000 millones para atender la tragedia y contribuir a la reconstrucción del país”, indicó De La Espriella.

Abelardo De La Espriella reveló que Proantioquia donará $ 200.000 millones para atender la tragedia ocasionada por el terremoto

En otro mensaje, el presidente se refirió al proceso de atención de la emergencia: “No existen palabras suficientes para agradecer la entrega desinteresada y heroica de quienes hoy están en las zonas afectadas, removiendo escombros, buscando desaparecidos y salvando vidas”.

“A nuestros bomberos, policías, militares, organismos de socorro y a los miles de voluntarios que trabajan sin descanso en medio de esta emergencia: tienen mi gratitud eterna, mi admiración y el respeto de toda Colombia”, subrayó.

En sus redes sociales, De La Espriella añadió: “En las horas más difíciles, su valentía y vocación de servicio nos recuerdan la grandeza y la solidaridad de nuestro pueblo. ¡Gracias por no rendirse, por entregar el alma y por cuidar la vida de nuestros compatriotas!”.