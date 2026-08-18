Abelardo De La Espriella reveló que Proantioquia donará $ 200.000 millones para atender la tragedia ocasionada por el terremoto

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio detalles de una nueva donación que se realizará para atender la emergencia derivada del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

En el mensaje, el mandatario colombiano reveló que Proantioquia donará $ 200.000 millones, recursos económicos que se encaminarán a ayudar a las miles de familias afectadas por el fuerte sismo.

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“Acabo de hablar por teléfono con Juan Carlos Mora, presidente de la junta de Proantioquia, quien me informó que las empresas que conforman esa asociación donarán $ 200.000 millones para atender la tragedia y contribuir a la reconstrucción del país”, indicó De La Espriella.

Agregó: “Mi agradecimiento profundo a todas estas empresas y a sus líderes por este extraordinario gesto de solidaridad. Gracias por su patriotismo, por ponerse la camiseta de Colombia y por estar presentes cuando la patria más los necesita. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”.

En otro mensaje, el presidente se refirió al proceso de atención de la emergencia: “No existen palabras suficientes para agradecer la entrega desinteresada y heroica de quienes hoy están en las zonas afectadas, removiendo escombros, buscando desaparecidos y salvando vidas”.

“A nuestros bomberos, policías, militares, organismos de socorro y a los miles de voluntarios que trabajan sin descanso en medio de esta emergencia: tienen mi gratitud eterna, mi admiración y el respeto de toda Colombia”, subrayó.

En sus redes sociales, De La Espriella añadió: “En las horas más difíciles, su valentía y vocación de servicio nos recuerdan la grandeza y la solidaridad de nuestro pueblo. ¡Gracias por no rendirse, por entregar el alma y por cuidar la vida de nuestros compatriotas!”.

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Recientemente, el Tigre, en otro mensaje que publicó en su cuenta de X, indicó: “Hablé por teléfono con José Miguel Linares, presidente de Drummond, y me informó que la compañía ha decidido donar $ 1,5 millones de dólares como muestra de solidaridad con Colombia en medio de esta tragedia. Mi profundo agradecimiento a Drummond por este generoso gesto de solidaridad con nuestro país, y a sus empleados, quienes, por iniciativa propia, recogieron $ 50 millones de pesos que también serán destinados a esta causa. ¡Gracias de corazón! Invito a todas las compañías nacionales y extranjeras con presencia en Colombia a que se pongan la mano en el corazón y donen. Es momento de reconstruir a Colombia entre todos”.