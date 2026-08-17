Abelardo De La Espriella dijo que reconstrucción vale 30 billones de pesos y nombró al ministro Jaime Andrés Beltrán para liderar el “plan milagro”

El presidente Abelardo De La Espriella dio una primera estimación en cifras del desastre que causó el terremoto de magnitud 7,4 que azotó el país el pasado 10 de agosto.

Durante una alocución, el mandatario aseguró que se estiman pérdidas cercanas a los 30 billones de pesos.

“Una firma privada modeló pérdidas físicas, directas, en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas cercanas a los 30 billones de pesos. Más o menos 24,5 billones en edificaciones y 5,5 billones infraestructura”, dijo al tiempo que señaló que esta es un cifra preliminar.

El mandatario también habló de implementar un plan para “reconstruir” el Chocó, uno de los más afectados por el terremoto.

“La afectación proporcional en Chocó es la más alta. Ese departamento merece una consideración especial y un ‘Plan Marshall’ que salde las deudas históricas con uno de los departamentos más olvidados del país. Es hora de reconstrucción el Chocó y hacerlo bien”, expresó.

Adicionalmente, De La Espriella encomendó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, liderar el ‘Plan Milagro de Reconstrucción’.

“Es un plan que une al Gobierno nacional, a los constructores, al sector financiero, a las aseguradoras, a los alcaldes y gobernadores de todo el territorio nacional”, expresó.

En el marco de este plan, el presidente pidió a los empresarios de la construcción donar las utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas y al sector financiero le solicitó bajar sus tasas de interés.

“Invito a los constructores, a todos los empresarios de la construcción, a trabajar unidos por Colombia, codo a codo con el Estado, con el Gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas. Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés para que las familias puedan adquirir o construir un techo digno. Invito también a cada gobernador, a cada alcalde a sumarse sin reservas. Aquí no hay color político, aquí no hay ideologías, aquí hay bandera y es la de Colombia. Todos debemos poner porque la patria la reconstruimos entre todos”, subrayó el presidente, quien destacó el desembolso por parte del Banco Mundial de un crédito por 200 millones para afrontar la emergencia por el terremoto.

“En tiempo récord el Ministerio de Hacienda activó el desembolsó de un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares, recursos que ya están disponibles para atender las necesidades más apremiantes de las vidas de este desastre natural”, afirmó.