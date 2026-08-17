Escalofriante radiografía de la tragedia por el terremoto: Valle, Risaralda y Chocó los más afectados. Hay 289 muertos

Al cumplir ocho días del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, el presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance oficial con base en cifras de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El mandatario aseguró que las 24 horas del día está pensando y trabajando por los miles de heridos y y en aquellos que están buscando a un familiar herido.

“Además, pensando en las decenas de miles de familias que perdieron su vivienda y que contemplan la pérdida de un trabajo de toda la vida. La patria está de luto, pero también está de pie”, dijo.

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Por esa razón, entregó las cifras para que los colombianos entiendan la gravedad del desastre natural que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

Lo primero es que las afectaciones han llegado a 450 municipios de 15 departamentos del país, lo que significa que una tercera parte de Colombia resultó afectada por el movimiento telúrico.

Así mismo confirmó que la tragedia deja, por ahora, un saldo de 289 muertos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos, 120.328 familias registradas como afectadas y unas 26.945 viviendas destruidas.

Sumado a ese balance, el presidente de los colombianos reveló que hay más de 127 mil viviendas averiadas, 285 centros de salud con algún tipo daño, 2.838 establecimientos educativos afectados y centenares de vías y puentes con grietas por el terremoto.

Abelardo de la Espriella Foto: Presidencia

“Estas cifras son preliminares porque los equipos territoriales continúan verificando la información y solo comunicaremos datos consolidados”, reiteró el mandatario.

Aseguró que el Valle del Cauca y Risaralda son los departamentos con mayor concentración de afectaciones y que en esos dos lugares se han presentado 163 muertos y 104, respectivamente.

En total están trabajando unos 138 rescatistas que siguen haciendo todos sus esfuerzos para encontrar personas con vida o cuerpos de personas que están debajo de los escombros.

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El presidente De La Espriella aseguró que el trabajo para buscar a los desaparecidos continuará incansablemente y que se entrará en la fase de reconstrucción, etapa de la que estará encargado el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

El mandatario aseguró que una de sus mayores preocupaciones que los afectados están aguantando hambre, pero resaltó el trabajo que han hecho todos los colombianos a través de las donaciones que están llegando a las zonas afectadas.

Durante una alocución, el mandatario aseguró que se estiman pérdidas cercanas a los 30 billones de pesos.

“Una firma privada modeló pérdidas físicas, directas, en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas cercanas a los 30 billones de pesos. Más o menos 24,5 billones en edificaciones y 5,5 billones infraestructura”, dijo al tiempo que señaló que esta es un cifra preliminar.

El mandatario también habló de implementar un plan para “reconstruir” el Chocó, uno de los más afectados por el terremoto.