Hombre acepta responsabilidad en el homicidio de un comerciante mexicano en Medellín: tendrá que pagar 18 años de cárcel

La víctima fue atacada en medio de un establecimiento comercial.

Manuel Santiago Sánchez González

22 de febrero de 2026, 11:57 a. m.
El ciudadano mexicano fue atacado en situación de indefensión.
El ciudadano mexicano fue atacado en situación de indefensión. Foto: El País/Suministrada a Semana.

La Fiscalía General de la Nación compartió este domingo, 22 de febrero, que, por medio de un preacuerdo suscrito, David Acosta Díaz aceptó su responsabilidad en el homicidio de un ciudadano mexicano, el 30 de junio de 2024, en el sector El Poblado de Medellín (Antioquia).

Las investigaciones de las autoridades señalaron que la víctima, un vendedor de productos tecnológicos de 54 años, fue atacada con arma de fuego mientras departía en un establecimiento de comercio.

El ciudadano guatemalteco fue asesinado el sábado anterior en Medellín. Imagen de referencia. Foto: Gettyimages.
El ciudadano mexicano fue asesinado el 20 de junio de 2024 en Medellín. Imagen de referencia. Foto: Gettyimages. Foto: Foto Gettyimages

Las pruebas recolectadas desde el momento del ataque indican que Acosta Díaz fue uno de los articuladores del acto sicarial. Además, la Fiscalía señaló que el acusado viajó desde Bogotá a Medellín para coordinar las acciones previas y definir el momento en el que debía ejecutarse el crimen.

“Las labores investigativas evidenciaron que, un día antes de los hechos, Élder José Arteaga Hernández y David Acosta Díaz se habrían desplazado desde Bogotá hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a la acción sicarial. Finalmente, de acuerdo con lo planificado, la víctima recibió ocho disparos. Por estos hechos, los dos hombres responderán en juicio por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas”, informó la Fiscalía en el inicio del proceso judicial.

Los funcionarios habrían intentado entorpecer los informes judiciales.
La entidad entregó las pruebas contras el hoy condenado. Foto: Mariano Vimos

Condena mediante preacuerdo

Una vez presentadas las pruebas en contra del acusado, un juez penal de conocimiento lo condenó a 18 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Tragedia en Bello, Antioquia: riña escolar dejó un menor muerto

“Por este caso han sido sentenciados vía preacuerdo Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico a 25 años de prisión y Anthony Tobar Ponceleón a 18 años de prisión. De igual manera, fue judicializado por su presunta participación en las actividades de planeación Élder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, quien además está vinculado al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”, señaló la Fiscalía.

Las labores de las entidades que lideran las investigaciones continuarán para poder dar con los demás responsables de los hechos y conocer de manera final las razones y móviles del homicidio del ciudadano mexicano.

