La ciudad colombiana que está entre los 20 mejores destinos de vida nocturna del mundo en 2026

Las ciudades colombianas ganan cada vez más reconocimiento internacional en varios aspectos y se posicionan como referentes en diferentes rankings gracias al creciente interés de los viajeros por descubrir destinos que combinan cultura, gastronomía, naturaleza, vida nocturna y experiencias auténticas.

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Además, la promoción turística del país, la oferta de eventos y festivales, la renovación de espacios urbanos y una mayor conexión aérea han contribuido a posicionar ciudades como Medellín, Bogotá, Cartagena y otras regiones en el radar internacional.

A esto se suma la diversidad de Colombia, que permite ofrecer propuestas diferentes para distintos tipos de viajeros y fortalece su presencia en clasificaciones elaboradas por medios y plataformas especializadas en turismo.

En ese contexto, la plataforma especializada en turismo internacional Travel & Tour World realizó el ranking sobre ‘Los 50 mejores destinos de viajes de vida nocturna del mundo para 2026′, en el que dos ciudades colombianas aparecen en la clasificación y, en conjunto, hacen parte de las ocho ciudades latinoamericanas destacadas en la lista. Se trata de Bogotá, que se ubicó en el puesto número 17, y Medellín en el 44.

La Avenida Séptima en Bogotá es una de las más concurridas por los viajeros. Foto: Getty Images

Amplia oferta de vida nocturna

La medición muestra destinos que cada vez se destacan más en la industria turística por el crecimiento de su oferta nocturna a nivel global y se realiza teniendo en cuenta la presencia de bares y pubs, la densidad de actividades nocturnas, el costo promedio de cenas y bebidas, así como la hora de cierre de los establecimientos.

El ranking determina que Bogotá cuenta con una vida nocturna diversa en la que confluyen la música, el baile y la gastronomía. Sectores como la Zona T, el Parque de la 93 y Chapinero se han convertido en algunos de los principales puntos de encuentro para quienes buscan opciones de entretenimiento durante la noche.

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Esta ciudad reúne más de 4.800 bares y pubs, entre los que sobresalen establecimientos como Andrés Carne de Res, Kaputt y Video Club. Su propuesta nocturna también se complementa con una reconocida oferta gastronómica, representada por restaurantes como El Chato, que ha sido reconocido como el mejor de Latinoamérica por World’s 50 Best Restaurants.

Medellín se ubica entre las mejores del mundo en cuanto a vida nocturna. Foto: Getty Images

Lo que destacan de Medellín

En el caso de la capital antioqueña, la publicación resalta sectores como El Poblado, Laureles y La 70, reconocidos por su amplia oferta de entretenimiento nocturno, que describe como “vibrante”.

Además, estima que la ciudad cuenta con cerca de 1.100 bares y pubs, donde el precio de las bebidas oscila entre 3,50 y 9 dólares, equivalentes aproximadamente a 13.000 y 33.000 pesos colombianos, según la tasa de cambio actual.

La presencia de Medellín en el listado se relaciona con su variada oferta de experiencias, gastronomía y entretenimiento, además de contar con espacios que favorecen el encuentro y el disfrute tanto de residentes como de turistas.