Turismo de congresos y reuniones de Costa Rica tiene a Colombia en la mira como mercado estratégico

Colombia y Costa Rica trabajan para consolidarse como aliados estratégicos en el segmento de turismo de reuniones, impulsados por la conectividad entre ambos países y por el interés de empresas y asociaciones en combinar sus objetivos profesionales con experiencias de bienestar y contacto con la naturaleza.

Costa Rica: el destino ‘pura vida’ que les abre las puertas a los turistas colombianos

Las cifras oficiales muestran un comportamiento positivo del mercado colombiano hacia el país centroamericano. De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), durante el primer semestre de 2026 ese país recibió 17.277 turistas procedentes de Colombia por vía aérea, lo que representa un crecimiento del 8,5% frente al mismo periodo de 2025.

Ante este escenario, las autoridades costarricenses buscan fortalecer la participación colombiana en segmentos como convenciones, congresos, viajes de incentivo y encuentros empresariales, además de ampliar el intercambio turístico entre ambos países.

La estrategia cobra especial relevancia en sectores que tienen presencia e intereses compartidos en los dos mercados, entre ellos las ciencias médicas, la industria farmacéutica, los servicios financieros, los seguros, la tecnología y los servicios especializados.

Tatiana Orozco, directora Ejecutiva del Costa Rica Convention Bureau. Foto: Cortesía Costa Rica Convention Bureau.

Según cifras del Costa Rica Convention Bureau, en 2025 el país recibió 95 congresos, de los cuales Colombia participó en el 39%. Durante ese mismo año se realizaron 400 programas de incentivos y el mercado colombiano representó el 18%. En el segmento corporativo, su participación alcanzó el 37%.

Un mercado prioritario

“Colombia es un país prioritario para Costa Rica por su conectividad, cercanía y dinamismo empresarial. A esto se suma la presencia de compañías, talento y sectores estratégicos con visión regional, que pueden encontrar una sede cercana para reunir equipos, compartir aprendizajes y avanzar en proyectos comunes”, señaló Tatiana Orozco, directora ejecutiva del Costa Rica Convention Bureau.

Guía para viajar a Costa Rica: requisitos, consejos clave y planes imperdibles durante su visita

Así las cosas, se trabaja en el concepto Pura Vida Meetings, el cual busca transformar la manera en que se conciben los encuentros empresariales. La propuesta plantea que una reunión no debe valorarse solo por su infraestructura o por el número de asistentes, sino por la calidad de las relaciones que genera, la experiencia de los participantes y el impacto que deja tanto en las organizaciones como en el territorio.

En entrevista con SEMANA, Orozco señaló que Costa Rica cuenta con tres zonas especialmente preparadas para recibir viajes de incentivo, encuentros corporativos, congresos y convenciones: San José, Pacífico Central y Guanacaste. Cada una ofrece una manera diferente de vivir la experiencia mediante una combinación de infraestructura para eventos, conectividad, naturaleza, gastronomía y planes de bienestar.

Costa Rica tiene varios atractivos naturales para ofrecerles a los participantes en congresos, reuniones y convenciones. Foto: Costa Rica Convention Bureau

La propuesta busca sacar las reuniones de los espacios convencionales e incorporar experiencias auténticas que permitan a los participantes complementar sus agendas profesionales con actividades de integración y descanso. Una cena, una caminata, una actividad grupal o incluso una reunión en un entorno natural pueden convertirse en parte de la experiencia empresarial.

“Los programas pueden incluir actividades al aire libre, recorridos por fincas de café o cacao, visitas a volcanes, playas y bosques, así como experiencias gastronómicas y de bienestar. La diversidad geográfica y climática del país permite desplazarse en trayectos cortos entre distintos paisajes y microclimas, lo que facilita la creación de agendas versátiles que combinan trabajo, integración, incentivo y descanso”, precisó la directiva.